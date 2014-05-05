أتـمّـي المكارم يا وزارة النقـل

أبلغني مواطنون يسكنون في المخططات الواقعة في شرق محافظة جدة قريبا من منطقة بريمان وما حولها ولهم علاقات أسرية بمكة المكرمة أو أن عملهم في جدة وسكناهم في أم القرى مما يجعلهم يذهبون يوميا إلى أعمالهم في جدة صباحا ويعودون إلى مساكنهم في العاصمة المقدسة بعد نهاية الدوام. أبلغني أولئك الإخوة أنهم سعيدون بما قامت به وزارة النقل من إنشاء طريق جديد يربط شرق جدة بمكة المكرمة من ناحية بريمان، وأن هذا الطريق اختصر المسافة بين مدينة مكة المكرمة وبين محافظة جدة عدة كيلات وجنب مستخدمي الطريق الجديد زحام الطريق السريـع الذي أصبح مزدحما على مدار ساعات الليل والنهار الأمر الذي جعل وزارة النقل تفكر في طرق بديلة للربط بين المدينة والمحافظة كان منها إعادة تأهيل خط مكة ــ جدة القديم وجعله ذا ستة مسارات وقد بدأ العمل في توسعة الخط منذ أكثر من عشر سنوات ولكن لم يتم الانتهاء من التوسعة حتى تاريخه مع أن مسافة الخط لا تزيد كثيرا على ستين كيلو مترا. أما الطريق الجديد الذي يبدأ من بريمان إلى مكة المكرمة ومنه إلى الطائف فإنه سوف يصبح طريقا ثالثا يخدم سكان كل من مكة المكرمة وجدة والطائف، ولكن أولئك الإخوة أشاروا إلى وجود مشروع جسر سيربط بين طريق الهجرة شرق جدة وبين بريمان لنقل السيارات إلى الطريق الجديد دون تقاطعه مع السيارات المستخدمة لطريق الحرمين أو للعبارات الموجودة في المنطقة، وأن مسؤولا في وزارة النقل سبق له تحديد موعد لانتهاء العمل في الجسر وأن ذلك الموعد حدد بشهـر رجب من العام الماضي 1434هـ ، ولكن الموعد مضى عليه نحو عام ولم يـزل الجسر غير مكتمل والعمل فيه شبه متوقف ولذلك فإنهم يرجون من وزارة النقل أن تتم مكارمها وتدعو المؤسسات المنفذة للجسر والطريق إلى استكمال جميـع أجزائه غير المنتهية إضافة لاستكمال الطريق نفسه بما يجعله شريانا ثالثا يربط بين جدة وبين أم القرى. فإذا كان الأمر كما ذكر فإن المرجو من وزارة النقل توجيه المؤسسات المنفذة للجسر ولبقية مرافق الطريق الجديد إنهاء جميـع أعمالها وتسليم الطريق للوزارة، ليصبح أحد إنجازاتها في مجال ربط المدن والمحافظات بالطرق الحديثة.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"