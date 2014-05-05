إحباط محاولة تهريب خمور مُخبأة داخل شاحنة "أبقار"

تمكن رجال الجمارك بمنفذ البطحاء من إحباط عملية لتهريب 90 زجاجة خمر، وذلك بعد محاولة أحد القادمين للسعودية إدخالها عبر إخفائها ضمن إرسالية "أبقار" كانت محمولة على إحدى الشاحنات التي وردت للجمرك.

وبين مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنا لـ"العربية.نت"، أنه قدمت للجمرك إرسالية عبارة عن "أبقار" محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء قيام المراقب الجمركي بإجراء الكشف والمعاينة المعتادة عثر على كمية من الخمور مخبأة داخل أرضية صندوق الشاحنة أسفل الأبقار المحمولة ومغطاة بالسماد الخاص بالأبقار.

وقال: "كان القصد من هذه الطريقة هو إشغال المراقب الجمركي بالروائح المصاحبة لمثل هذه الإرساليات وغيرها، ظنا منهم أن ذلك سيؤدي إلى الإسراع في إنهاء إجراءات الكشف والمعاينة لحمولة الشاحنة، إلا أنه لم تفلح أي من هذه المحاولات"، موضحاً أنه بعد يأس عصابات التهريب من تمرير الكميات الكبيرة التي يتم إحباطها باستمرار، بدأت بتغيير نهجها إلى محاولة إدخال كميات قليلة عبر إخفائها في مخابئ بطرق مستحدثة.