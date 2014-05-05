إغلاق أشهر المولات في جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة، صباح اليوم، أحد أشهر المراكز التجارية وسط جدة، وذلك بسبب عدم التزامه بإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة على جدران المركز، ويحتوي هذا المركز على ما يقارب 450 محلاً تجارياً.

وقال رئيس بلدية الجامعة، المهندس حسن غنيم، إنه تم إشعار إدارة المركز بالمخالفة أكثر من 3 مرات، ولكنها لم تتجاوب.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، حرص معالي الأمين الدكتور هاني أبوراس على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وعدم التهاون في ذلك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأنظمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية تمنع مثل هذه المخالفات.