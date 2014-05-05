السعودية تجدد وقوفها مع اليمن

جددت السعودية خلال جلستها الوزارية الأسبوعية التي عقدت، اليوم، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وقوفها مع اليمن لاستكمال بنود المبادرة الخليجية.

وقال بيان صادر عن المجلس: "شدد المجلس على ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن اجتماع كبار المسؤولين لمجموعة أصدقاء اليمن، الذي اشتركت المملكة العربية السعودية في رئاسته، إضافة للجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية الكامل مع الجمهورية اليمنية لاستكمال بنود المبادرة الخليجية والوصول إلى الاستقرار السياسي والأمني للشعب اليمني الشقيق، وتغلبه على التحديات والمخاطر التي تهدد أمنه ووحدته واستقراره".

وفي الشأن المحلي، رفع المجلس الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ما تشهده المملكة العربية السعودية بتوجيهاته السديدة من إنجازات فريدة وتطور متسارع عم أرجاء الوطن خدمة لمختلف شرائح المجتمع، مؤكداً في هذا السياق أن رعاية الملك المفدى لافتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والمباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لهذا الموسم، يجسد اهتمامه بأبنائه الشباب والرياضيين، وتشجيعه للكوادر السعودية التي أثبتت قدرتها على الإنجازات المتميزة، ومن ذلك تشييد هذه المدينة الرياضية التي نجح فريق عمل من شركة أرامكو السعودية من الشباب السعودي في تنفيذ هذا الصرح الشامخ بأفضل المستويات جودة ونوعية، تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين.

وعبر المجلس عن الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية من تقدم تقني ومستوى رفيع في مجالات التدريب والجاهزية، حماية لمقدسات المملكة ومكتسباتها ووحدتها، مؤكداً أن رعاية ولي العهد لحفل اختتام مناورات "سيف عبدالله" والعرض الإداري والعسكري للقوات المسلحة في حفر الباطن، يجسد ما تحظى به القوات المسلحة في المملكة.