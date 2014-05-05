حملة أمنية تكشف مجموعة من المخالفات بالرياض

قبضت الحملة الأمنية التي تقودها إدارة دوريات أمن المحافظات في الرياض على مجموعة وافدين ومواطنين من المطلوبين ومخالفي أنظمة الإقامة بمحافظات ضرماء والمزاحمية ومرات.

وكانت إدارة دوريات أمن المحافظات قد نفذت حملة أمنية وقائية تم خلالها إجراء انتشار ميداني منظم وإقامة نقاط تفتيش مفاجأة ومسح وتمشيط للأحياء وأماكن تجمع الشباب، حيث ركزت الحملة على الأشخاص المشبوهين والمطلوبين في قضايا جنائية، وكذلك مخالفي نظام الإقامة، وقد حققت الحملة نجاحا مميزا، وأسفرت عن القبض على عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وقد هدفت تلك الحملة أيضا الارتقاء بمستوى الأمن الوقائي داخل المحافظات ورفع الجاهزية للقوة المشاركة.

وقد سلمت الدوريات جميع المقبوض عليهم لمراكز الشرطة التابعة للمحافظات لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.