قبل ثلاث سنوات، أجرت شركة IBM دراسة عالمية استهدفت الرؤساء التنفيذيين، وعندما طرحت عليهم سؤالا محددا عن الصفة الأهم الواجب توافرها في مجال قيادة الأعمال، ماذا تتوقعون هذه الإجابة المشتركة؟

لا تقولوا الشهادات أو المؤهلات أو الخبرات، فقد جاءت الإجابة واحدة من كل هذه الشخصيات الدولية وبكلمة واحدة فقط.. الإبداع!!

علاقة رؤساء شركاتنا المساهمة مع الإبداع ليست علاقة وئام، فغالبا ما يتم اختيار هذه القيادات بموجب مؤهلات توافقية بين أعضاء مجالس الإدارات، وأيا كانت هذه المؤهلات، فقطعا لن يكون الإبداع طرفا في معادلة التعيين أو الاختيار.

وغياب مثل هذه الأفكار والمؤهلات عن ثقافة اختيار قيادات الأعمال يظل أمرا طبيعيا بالنظر لمؤهلات أعضاء مجالس الإدارات، التي يتخذها شاغلوها في الغالب كعملية تشريف ليس للشخص فقط، وإنما يتعداه للشركة أحيانا، وهو امتياز متبادل يقوم على جوانب اعتبارية مادية كانت أو اجتماعية؛ كامتلاك الشخص نسبة من الأسهم، أو العائلة التي ينتمي لها.. وهكذا.

ولعل ذلك من الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات المساهمة أقل ربحية من الشركات العائلية أو الخاصة وأكثر عرضة للفساد والانحراف.

الأسباب الرئيسية لظهور فكرة حوكمة الشركات انطلقت من أسس ومفاهيم حماية الشركات من الفشل والإفلاس، وكان يدور حول غياب منظومة المعرفة والمهارات لأعضاء مجالس الإدارات بالدرجة الأولى.

ولهذه الأسباب، بادرت كندا قبل عشرين عاما لافتتاح أول معهد لتدريب وتأهيل أعضاء مجالس الإدارات على كيفية اتخاذ القرارات وفتح تراخيص للعضوية، وتبعتها أمريكا بعد ذلك بعشر سنوات.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"