مختصون يناقشون الضوابط المهنية للممارسات الصحية

تستضيف مدينة الأحساء اليوم الندوة الفقهية السادسة على مستوى السعودية، والتي تناقش الضوابط المهنية للممارسات الصحية في ظل التقنيات الحديثة وحقوق المرضى والتطبيب عن بعد، وذلك بإشراف من إدارة التدريب والابتعاث بصحة المنطقة، وبالتعاون مع إدارة التوعية الدينية.

وأوضح الباحث في القانون الصحي الدكتور منصور الهجلة أن الندوة تغطي مسائل حديثة تحتاج لدراسة وتحقيق من جانبها الفقهي، كما تحتاج لتحرير وتنقيح في جانبها القانوني بشكل خاص.

وقال إن الأوراق المقدمة في الندوة تحاول التركيز على حقول مهمة في مجال القانون الصحي الذي يمر بتطورات سريعة انطلاقًا من مواكبته للتقنيات الحديثة، كما تعمل على تغطية قضايا وأحكام التطبيب عن بعد "Telemedicine"، والمسؤولية في المشورة الطبية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؛ لافتًا إلى ضرورة التطبيب عن بعد وما يمثله من ثورة في مجال الرعاية الصحية، حيث يقلل مستوى إعادة قبول المريض في المستشفى وينقص من التكلفة الاقتصادية ويرفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية، إلى جانب بحث الندوة لضبط المعايير الطبية في الأصول المتعارف عليها والذي هو عبارة عن نص في نظام ممارسة المهن الصحية ترتبط به معايير اعتبار الأضرار الطبية أخطاء تستوجب المسؤولية والتعويض.