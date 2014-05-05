من رقـص نقـص

يعتبر الرقص عند الأفرنج من الفنون الجميلة التي يمارسونها تلقائيا ودون أي حرج. والواقع أن الرقص بحد ذاته يعتبر غريزة إنسانية لا فكاك منها، وإلا من علم الطفل الذي لا يزيد عمره على سنة واحدة، أن يهتز ويلعب بيده لو أنك صفقت له، أو لو أنه سمع موسيقى؟!، حتى الشيخ الكبير والمتدين، يتمايل لا شعوريا وقد يحرك رأسه ــ ولا أقول (يدق رقبة) ــ فيما لو سمع عن خبر مفرح أو مكسب حقـقه، وتلك الحركة التي صدرت منه ما هي إلاّ نوع بدائي من غريزة الرقص الكامنة في أعماقه، ولكنها طفت على السطح.

الرقص كالألعاب التي واكبت مسيرة البشر، وليس هناك شعب على وجه الأرض ليس له رقصاته إلا إذا كان ذلك الشعب قد خلق من حجارة، والفرد فيه مثل صخرة المتنبي الصماء التي لا تحركها المدام ولا حتى الأغاريد.

ومطلق الرقص ليس بحرام، والدليل على ذلك أن المصطفى المختار أخذ يتفرج مع عائشة رضي الله عنها على رجال الحبشة وهم يرقصون ــ وأين؟!، إنه في داخل المسجد ــ ومع ذلك لم ينهـهـم ويطردهم.

ولما رقص كذلك جماعة من الصحابة بمن فيهم علي وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما بين يدي رسول الله، لم ينكر عليهم ذلك.

كما أن أقوال العلماء والفقهاء تتفق في هذا الحكم تمام الموافقة، فالإمام النووي أباحة ما لم يكن الراقص يتكسر ويتثنى ــ بمعنى يتقصوع ويتغنج ــ ، وقال إمام الحرمين: الرقص ليس بمحرم إذا كان على استقامة ودون اعوجاج، ولكن كثيره يخرم المروءة، وكذلك قال صاحب العمدة من الشافعية: إن أصله مباح، وقال العماد السهـر وردي والحلبي في منهاجه بإباحة الرقص إذا لم يكن فيه تكسر، وأجازه بإطلاق شيخ الإسلام عبد السلام. وقد كان من أبرع الراقصين، والإمام السيوطي وسراج الدين البلقيني وعبد الوهاب وغيـره من العلمـاء، وجـزم الإمـام الغـزالي بإبـاحتـه قائـلا: والرقـص سبـب في تحريـك المشاعـر والنشـاط فكل سـرور مبـاح فيـجـوز تحريكه. انتهى.

وقد أكبرت أحد المشايخ عندنا وذلك عندما رقص رقصة العرضة، ولامه على ذلك بقية المشايخ، وقد كانت تلك الرقصة شؤما عليه فيما بعد ــ والله أعلم ــ ..

وفي إحدى المناسبات هزني الشوق والطرب وأردت أن أمارس غريزتي وأجعل (اللي ما شاف يتفرج)، وعندما لاحظ من كان يجلس بجانبي أنني وقفت وسوف أفعلها وأطينها، فما كان منه إلا أن ينهرني قائلا: أجلس يا مشعل، أجلس يا مقرود، (من رقص نقص)، فخجلت من نفسي وعدت جالسا، ومن يومها إلى الآن لم أطب في أية حلبة.. وهذا يدل دلالة أكيدة على صغارة عقلي وأنني إنسان معقد و(Dumb).

أرجو أن يكون مقالي الراقص هذا بـردا وسلاما على بعض القلوب المتحجرة.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"