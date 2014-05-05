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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هل نعي هذا الدرس من كوريا الجنوبية؟

وهذا خبر تداولته كل وسائل الإعلام، وهو يعطينا درساً يجب أن نعيه ونعمل به، ذلك أنّ رئيس وزراء كوريا الجنوبية شونغ هونغ قدم استقالته على خلفية غرق عبارة ركاب في حادث خلّف أكثر من 300 قتيل ومفقود، وقال هذا الرئيس المستقيل: «أقدم اعتذاري لأنني لم أتمكن من منع وقوع هذا الحادث، ولم أتمكن من التعامل بالشكل الصحيح مع نتائجه»، ثمّ أضاف: «شعرت أنني كرئيس للوزراء يتعين عليّ أن أتحمل المسؤولية وأستقيل»، هذا رغم أنه ليس مسؤولاً بصفة مباشرة عنه، ولم يقل إنه أمر محتوم، ولم يكن لدينا حول أو حيلة لتفاديه، كما يقال في عالمنا العربي بعد كلّ حادث، وبالطبع لا يستقيل المسؤول أو الوزير، ولعلنا مازلنا نذكر حادث غرق عبارة السلام التي غرقت في 2 فبراير عام 2006 وهي في طريقها من ضبا إلى سفاجا، وكانت تحمل 1312 مسافراً و98 من طاقم السفينة، عقب الحادث لم نسمع عن استقالة مسؤول، بل إنّ مالك السفينة فرّ من البلاد، وليس هذا هو الحادث الوحيد، فإننا نسمع ونقرأ كل يوم عن كوارث وأحداث في البلاد العربية ولا يستقيل بعدها المسؤول، وهو لو حدث فإنه يعطي درساً لمن يخلفه ويمكن أن نتفادى مثل هذه الكوارث، كما أنّ كل مسؤول يشعر بالعبء الذي ينوء تحته، وأنّ المنصب تكليف وليس تشريفاً.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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