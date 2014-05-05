التجارة تصادر 40 ألف سلعة غذائية فاسدة بالقصيم

صادرت وزارة التجارة والصناعة 40 ألف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من المحال التجارية ومراكز بيع التجزئة في منطقة القصيم.

واشتملت السلع المصادرة على أكثر من 13 ألف مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك تضمنت أنواعا مختلفة من المعلبات، منها أجبان، وعبوات عسل، وعصائر، وكميات من عبوات حليب الأطفال، إلى جانب 6200 من الملبوسات والمواد الاستهلاكية ومواد العطارة، ومستحضرات تجميل تحمل ادعاءات طبية مضللة، إضافة إلى 20 ألفا من الأجهزة والأدوات الكهربائية، و458 عبوة من زيوت محركات السيارات غير الصالحة للاستخدام.

وكانت الحملة الرقابية للوزارة قد نفذت في كل من بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية، والبدائع والمذنب، ومحافظتي الزلفي والمجمعة.