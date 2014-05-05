إصابة 3 حالات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها لثلاث حالات إصابة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضحت في بيان تفصيلي لها اليوم عن وفاة 3 حالات معلن عنها مسبقاً.

وفيما يلي نص البيان:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 3 حـالات.

عدد الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًا: حالة واحدة.

العدد الكلي للوفيات: 3 وفيات (ضمن الحالات المسجلة سابقًا).

تفاصيل الحالات:

أ‌- في مدينة الرياض:

1.امرأة تبلغ من العمر 57 سنة، أدخلت مستشفى حكوميًّا بالرياض بتاريخ 7/4/2014م لإصابتها بالسرطان بتاريخ 24/4/2014م، وقد ظهرت لديها الأعراض التنفسية، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

2.امرأة تبلغ من العمر 54 سنة، تعاني فشلاً كلويًّا وارتفاعًا في ضغط الدم، أدخلت مستشفى حكوميًّا بتاريخ 28/4/2014م بأعراض تنفسية، وتم تحويلها إلى مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 30/4/2014م، وتتلقى العلاج بالرعاية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

ب‌- في المدينة المنورة:

1.رجل يبلغ من العمر 60 سنة، يعاني مرض السكري وأمراض القلب، أدخل مستشفى حكومي بتاريخ 3/5/2014م بأعراض تنفسية، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

حالات الوفاة:

هناك 3 حالات وفاة لمرضى مسجلين سابقًا وهم:

1.رجل يبلغ من العمر 45 سنة بتاريخ 3/5/2014م، وهو من الحالات التي سُجلت سابقًا بمحافظة جدة.

2.امرأة تبلغ من العمر 50 سنة بتاريخ 3/5/2014م، وهي من الحالات التي سُجلت سابقًا بمحافظة جدة.

3.امرأة تبلغ من العمر 54 سنة بتاريخ 3/5/2014م، وهي من الحالات التي سُجلت سابقًا بمحافظة جدة.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًا:

امرأة تبلغ من العمر 41 سنة، أخرجت من مستشفى حكومي بالرياض.