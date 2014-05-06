ارتفاع أعداد المصابين بالكورونا إلى 421 حالة

ارتفع أعداد المصابين بفيروس الكورونا في السعودية إلى 421 حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة عبر بيان تفصيلي اليوم الثلاثاء عن تسجيلها 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي نص البيان التفصيلي:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 7 حـالات.

الحالات الي تم تآكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: حالة واحدة.

العدد الكلي للوفيات: لا توجد وفيات.



ملخص الوضع الصحي للحالات:

حالتان لا توجد لديهما أعراض.

حالتان مستقرة.

حالات في العناية المركزة.

تفاصيل الحالات :

أ‌- في الرياض:

1. امرأة تبلغ من العمر 37 سنة، لا توجد لديها أعراض, مخالطة لحالة مؤكدة.

2. امرأة تبلغ من العمر 52 سنة، تعاني مرض السكري وارتفاعًا في ضغط الدم وفشلًا كلويًّا، أدخلت إلى مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 28/3/2014 وظهرت عليها أعراض تنفسية بتاريخ 30/4/2014، وحالتها مستقرة.

3. رجل يبلغ من العمر 48 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 2/5/2014 بأعراض تنفسية، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

4. امرأة تبلغ من العمر 43 سنة, مخالطة لحالة مؤكدة، لا توجد لديها أعراض.

في جدة:

1. امرأة تبلغ من العمر 68 سنة، تعاني مرض السكري وارتفاعًا في ضغط الدم، أدخلت إلى مستشفى خاص بتاريخ 10/4/2014 بأعراض تنفسية، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة.

2. رجل يبلغ من العمر 54 سنة, يعاني ارتفاعًا في ضغط الدم ومرض السكري وفشلًا كلويًّا و ربوًا شعبيًّا, أدخل إلى مستشفى حكومي بمكة بتاريخ 3/5/2014 بأعراض تنفسية، وتم تحويله إلى مستشفى حكومي بجدة, ويتلقى العلاج بالعناية المركزة.

في المدينة:

1. امرأة تبلغ من العمر 26 سنة, أدخلت إلى مستشفى حكومي بالمدينة, مخالطة لحالة مؤكدة، وحالتها مستقرة.



الحالات الي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا:

1. رجل يبلغ من العمر 68 سنة، و أخرج من مستشفى حكومي بالرياض



