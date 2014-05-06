10 ملصقات مخالفة للعقيدة الإسلامية بالطائف

أوقفت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة بيع أكثر من 5 آلاف سلعة استهلاكية مقلدة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من الأسواق المركزية في محافظة الطائف، تضمنت قطعاً كهربائية لأجهزة الهواتف المتنقلة، وتوصيلات، وأفياش منزلية، وتمت مصادرتها على الفور تمهيداً لإتلافها، واستكمال إجراءات التحقيق مع المخالفين.

وتضمنت الكميات التي تمت مصادرتها أكثر من 3 آلاف شاحن هاتف محمول مخالف للمواصفات والمقاييس، و1456 قطعة كهربائية تنوعت ما بين توصيلات كهربائية، وأفياش ثنائية مخالفة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى نحو 590 من الحقائب والنظارات والساعات والإكسسوارات، و25 جراب جوال يحمل علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية، و10 ملصقات مخالفة للعقيدة الإسلامية.

وضبط المراقبون 32 عبوة من العطورات المخلة بالآداب، و123 كريمات وعطورات جسم منتهية الصلاحية، وجرى تحرير مخالفات لعدم وجود بطاقة سعر، وأخرى تتعلق بالعروض والتخفيضات.

كما أتلفت وزارة التجارة والصناعة كميات كبيرة من الحلاوة الحمصية مجهولة المصدر، ولا يتضح عليها أي بيانات تجارية، وذلك بعد أن تم ضبطها من قبل مراقبي الوزارة، تزن نحو 1450 كيلو غرامًا موضوعة في نحو 100 كيس، وبتتبع مصدرها اتضح أنها تتبع لإحدى الشركات في المنطقة الصناعية في المحافظة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نفذت مؤخراً حملات شاملة على المستودعات والأسواق التجارية من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة، وضبطت كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية غير صالحة للاستخدام، وعملت على إتلافها، مع إغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق.