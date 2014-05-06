السعودية: الجراد يواصل غزوه والمكافحة مستمرة

أوضح المهندس عدنان خان مدير عام المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد في جدة أن ما تم تداوله أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يحوي مجموعة من الجراد تطير بكميات كبيرة أمام مركبة قيادة في أحد الشوارع، تعود لما تبقى من سرب الجراد الذي قدم من السودان أخيراً، وهي مصورة في منطقة حائل شمالي البلاد.

وفي حين علق البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع بعبارات "غزو الجراد" و"جراد.. منتج وطني" و"قريباً في الأسواق العالمية، جراد سعودي"، بين المهندس خان أن: "سرب الجراد قدم من السودان في شهر مارس من هذا العام، واستقرت أفواج منه في مدينة ينبع، وباشرت في وضع بيضها في مناطق متفرقة هناك، فيما اتجه جزء آخر من السرب شمالاً صوب أملج وضباء وأجزاء من تبوك، وقد بدأت الفرق الميدانية بمكافحة الجراد لحظة وصوله إلى المملكة".

وأضاف: "ما تبقى من أسراب الجراد انتقل إلى منطقة حائل، والأجزاء القريبة منها، في حين جزء آخر منه انتقل إلى منطقة القصيم، وتحديداً غرب وشمال بريدة، وعلى مدار الساعة كانت الفرق الميدانية في كل من حائل والقصيم تنسق فيما بينها لمتابعة تحركات وتنقلات الجراد أولاً بأول، سواء عبر المركبات والفرق الأرضية أو الجوية، ومن ثم تبدأ عمليات الرش والمكافحة".

وفي حديث مع "العربية.نت" أكد المهندس عدنان خان أن: "أفراد المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد تخلصوا فعلياً من أسراب الجراد في منطقة حائل والقصيم بنسبة تتراوح بين 80 ــ 90 في المائة، وعمليات التنسيق مستمرة بين الفرق الميدانية في المنطقتين لاستكمال عمليات الاستكشاف والرصد، لبؤر إصابة جديدة بالجراد".

