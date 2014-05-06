فوز 5 سعوديات بجائزة تنمية المرأة

فازت 5 سيدات سعوديات بجائزة صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، وذلك من أصل 100 سيدة جرى التصويت على اختيارهن عبر هاشتاق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "فيك نفتخر" لاختيار أبرز السيدات السعوديات اللاتي خدمن المجتمع.

وأعلن الصندوق عن فوز سالي التركي عن المجال التعليمي، وعن قطاع الثقافة تمكنت الناشطة أسماء بوخمسين من الحصول على نسبة تصويت عالية، وأما في المجال التطوعي تم تتويج منيرة الصغير، ومنيرة الأشقر في المجال الوطني، وأما في المجال الخيري الجوهرة المنقور.

وقال الأمين العام للصندوق حسن الجاسر إن دور المرأة في أي مجتمع دور أساسي في نمو المجتمعات ونهضتها، فهي التي تضع الجزء الأكبر من اللبنات الأساسية في المجتمع، لكونها المربية الأولى للأجيال، ففي حملة فيك نفتخر، اقتبسنا محطات نساء متميزات عملن بصمت، وتركن أثرا وساهمن في بناء مجتمعهن والتزمن بتقديم كل ما يساهم في نهضة بلدهن.

من جانبها، قالت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهي: جاءت حملة "فيك نفتخر" بناء على فكرة من الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، ورحبت الأميرة جواهر بفكرتها، وقدمتا كل دعم لهذه الحملة، من أجل تمكين المرأة، وتقدير دورها، فالوفاء لمن أسعد غيره وأنكر ذاته، فهدفنا أن نكرم كل من عملت بصمت، حيث شهدت الحملة تفاعلا كبيرا لم نكن نتوقعه، من المنطقة الشرقية والمناطق الأخرى.