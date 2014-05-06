عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

صالح الشيحي

كاتب صحفي سعودي من مواليد مدينة رفحاء في شمال السعودية يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة في جريدة الوطن السعودية، بدأ محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية ثم صحيفة المدينة، وتفرغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها، كما عمل مديراً للشؤون الإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وشارك في العديد من الندوات والفعاليات الإعلامية والثقافية والاجتماعية واللقاءات المختلفة.

كاتب صحفي سعودي من مواليد مدينة رفحاء في شمال السعودية يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة في جريدة الوطن السعودية، بدأ محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية ثم صحيفة المدينة، وتفرغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها، كما عمل مديراً للشؤون الإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وشارك في العديد من الندوات والفعاليات الإعلامية والثقافية والاجتماعية واللقاءات المختلفة.

مرت سنة!

أشعر بعاطفة كبيرة تجاه موظفي الجمارك والجوازات، الذين يعملون في منافذنا المختلفة.. أستثني من هؤلاء العاملين في المطارات الدولية.. هؤلاء يقول الناس إنهم يعيشون في نعيم مقيم!.
عاطفتي تجاه أولئك المنتشرين على أطراف بلادنا.. بعيدا عن أهاليهم ومجتمعاتهم الصغيرة.. شباب في عمر الزهور يعمل في مكان يبعد عن أهله مسافة 1000 كلم.. في كل مرة أمر عليهم أسلم عليهم بمودة بالغة، وأنا لا أعرفهم، لكنني أستشعر قيمة العمل الذي يقومون به، وحجم المعاناة التي يعيشونها.
- هذا الأسبوع يمر عام كامل على البشرى التي نشرتها "الوطن" بخصوص دراسة تتعلق بتحسين أوضاع العاملين بالمنافذ الحدودية، وقرب إقرار عدد من الامتيازات.. أثق في صحيفتي.. وأثق في مصادرها، لكنني لا أثق في الممرات والدهاليز التي تنفذ منها أي قرارات أو دراسات تصب في مصلحة المواطن.
الذي يعتقد بعدم حاجة هؤلاء الموظفين الأبطال إلى تحسين أوضاعهم، فليتفضل مشكورا ويعمل معهم خلال شهر أغسطس في منفذ سلوى، وخلال شهر يناير في الحديثة.. ليدرك حجم العمل، ومقدار المشقة!.
مرة أخرى أقول: يفترض أن يتم الالتفات نحو موظفي المنافذ ـ جمارك وجوازات وغيرهم ـ ومنحهم المزيد من الحوافز والترقيات والإجازات والبدلات والعلاوات.
إنهم يستحقون منا أن نقدر لهم طبيعة وحساسية عملهم، وغربتهم وابتعادهم عن أطفالهم وأسرهم. نحن أحوج ما نكون إلى تعزيز قدرة وكفاءة هؤلاء الأبطال الذين يسهرون على حماية منافذنا.. هؤلاء صمام أمان.. درع واق لحماية أبنائنا من عمليات الاستهداف التي يتعرضون لها.
- الجمارك والجوازات من الجهات الحكومية البارزة التي تدعم موازنة الدولة السنوية، بمليارات الريالات.. ألا يستحق العاملون في هذه القطاعات مزيدا من الاهتمام؟!

نقلا عن صحيفة "الوطن"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة