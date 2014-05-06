مرور عسير يضبط 8811 مخالفة في أسبوع

سجلت الحملات المرورية المكثفة التي نفذتها إدارة مرور عسير الأسبوع الماضي في مدينة أبها ومحافظات المنطقة، أكثر من 8800 مخالفة.

وأوضح مدير مرور منطقة عسير العميد عايض آل دخيل الله أن الحملات تهدف إلى ضبط المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، مفيدًا أنه بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة خلال الحملة 8811 مخالفة مرورية، شملت السرعة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعكس اتجاه السير، والتجاوز الخاطئ، والتفحيط، وقيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، إضافة إلى إيقاف 116 مخالفًا، بموجب القرارات الصادرة من هيئة الفصل في المخالفات المرورية.