مقتل سعودي على يد أردني بعمان

وجدت الجهات الأمنية الأردنية مواطناً سعودياً مقتولاً طعناً في شقته في العاصمة الأردنية عمان أمس الاثنين.

وقال لـ"العربية.نت" رئيس الدائرة الإعلامية في السفارة السعودية بالأردن محمد البلوي إن السفارة تلقت صباح أمس بلاغا من الجهات الأمنية المختصة في الأردن تفيد بأن مواطناً سعوديا في أواخر الستينات (69) من عمره وجد مقتوﻻً طعنا في شقته.

وأشار إلى أن القسم المختص بالسفارة باشر مكان الجريمة، وانتقل بعدها إلى مركز الأمن في منطقة الجريمة، حيث رفع الواقعة إلى وزارة الخارجية حسب المتبع في مثل هذه الحالات.

وحولت السلطات الأردنية الجاني إلى محكمة الجنايات الكبرى في عمان ﻻستكمال الإجراءات القانونية، وأظهرت التحقيقات الأولية أن أسباب الجريمة خلافات وشكاوى قديمة بين المجني عليه وأحد جيرانه.

وبين البلوي أن السفارة تتابع نتائج التحقيقات مع الجهات الأمنية الأردنية لكشف ملابسات الجريمة.

