من الصحف: أخصائية تنتقد السعوديين على رفاهيتهم

انتقدت أخصائية، عشق السعوديين للرفاهية. وقالت في تصريح لـ"صحيفة الرياض":" نحن شعب يعشق الرفاهية لقتل الصحة". ذلك الانتقاد، هو أبرز ما تناولته الصحف في عددها الصادر صباح اليوم، التي طرحت عدة مواضيع من أبرزها:

أخصائية تغذية: 70% من أطفالنا مصابون بالسمنة

كشفت الدكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية لـ"الرياض" أن نسبة الأطفال المصابين بالسمنة في المملكة يقدر ب 70% وهي تأتي ضمن أعلى النسب العالمية. موضحة أن السبب الرئيس لارتفاع هذه النسبة يعود لسوء التغذية، فنحن شعب يعشق الرفاهية لقتل الصحة. مضيفة: يقصد بالترفيه الخروج عن الروتين اليومي للتخلص من ضغوط الحياة اليومية من خلال نزهة يمارس من خلالها نشاط بدني للأسرة ككل أو العاب مسلية أو قراءة هذا هو المفهوم الطبيعي للترفيه، أما في مجتمعنا فعند الخروج في نزهة تجد أن أول سؤال يطرح في السيارة "ويش تحبون تأكلون"؟ ويعلو الصراخ في السيارة الكل يدلي برغبته في مطعمه المفضل ويمتثل الوالدان لرغبة الأبناء. وعند الوصول للمطعم. يبدأ الكل بتفحص لائحة اختيار الوجبات بحثا عن الوجبة المفضلة. وأثناء انتظار الوجبة تجد كل فرد من الأسرة مشغولاً بأحد الأجهزة الذكية وصمت مخيم على الأسرة إلى أن تصل الوجبات ويطالب الأب بترك ما في أيديهم قائلا "يله بابا كلو بالعافية" أي عافية يقصد وكل خيارات أبنائك أيها الأب تخلو من أي عافية.. وخياراتهم مليئة بالسموم تدخل أجسادهم الصغيرة من خلال أغذية محفوظة تخزنت فيها الدهون المشبعة، أغذية غاب عنها واجب الوالدين في التوجيه والتثقيف الغذائي.

وأشارت الدكتور رويدة إلى أن ممارسة الرياضة أفضل في الأماكن المفتوحة لأن الاندية لا يوجد بها مدربون متخصصون في تمارين الاطفال والاعتناء بهم، لهذا فممارسة رياضة المشي في الاماكن المفتوحة هي الأنسب للاطفال.

4 حالات طلاق مقابل كل 10 حالات زواج في المملكة

أظهرت إحصاءات وزارة العدل لحالات الزواج والطلاق المسجلة في المحاكم السعودية خلال نصف السنة المنقضي من العام الهجري الحالي عن تسجيل 4 حالات طلاق مقابل كل 10 حالات زواج حيث بلغت حالات الزواج 35662 حالة مقابل 15126 حالة طلاق.

وكانت محكمة الرياض سجلت ما نسبته 28% من مجموع حالات الزواج المسجلة في المحاكم السعودية خلال نصف السنة المنقضي من العام الهجري الحالي بواقع 10080 حالة، تلتها محكمة مكة المكرمة بـ 4055 حالة، بنسبة بلغت 11% من مجموع حالات الزواج، فمحكمة جدة بـ 3885 حالة زواج، ثم محكمة الطائف بـ 2263 حالة، ومحكمة الدمام بـ 1423 حالة، ثم محكمة نجران بـ 1347 حالة زواج، تلتها محكمة بريدة بـ 1264 حالة، فمحكمة الأحساء بـ 1064 حالة زواج، ثم محكمة حائل بـ 1054 حالة.

وتصدرت محكمة الرياض العدد الأكبر من حالات الطلاق بواقع 4551 حالة، تمثل ما نسبته 30% من حالات الطلاق المسجلة لدى المحاكم السعودية خلال نصف السنة المنقضي من العام الهجري الحالي، تلتها محكمة مكة المكرمة بـ 1542 حالة طلاق، بنسبة بلغت 10% من مجموع حالات الطلاق، فمحكمة الطائف بـ 778 حالة طلاق، ثم محكمة الدمام بـ 743 حالة، ومحكمة الأحساء بـ 691 حالة، تلتها محكمة تبوك بـ 627 حالة طلاق، فمحكمة بريدة بـ 545 حالة طلاق، ثم محكمة حائل بـ 524 حالة طلاق.

يذكر أن محكمة الرياض سجلت في العام الماضي ككل 18825 حالة زواج، مقابل تسجيل 7951 حالة طلاق، تلتها محكمة مكة المكرمة بتسجيل 5776 حالة زواج في العام الماضي ككل، مقابل 2916 حالة طلاق، فمحكمة الطائف بـ 4339 حالة زواج، مقابل 1424 حالة طلاق في العام الماضي ككل، ومحكمة نجران بـ 3132 حالة زواج، مقابل 746 حالة طلاق، ثم محكمة الدمام بـ 2550 حالة زواج، و1214 حالة طلاق العام الماضي ككل.

لا توزيع للبديلات هذا الأسبوع وتوجيه المعلمات وفق المفاضلة

أكدت لـ«عكاظ» مصادر أن إعلان توزيع المعلمات البديلات على المناطق والمحافظات لن يتم خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن العمل على إجراء المفاضلات بين المعلمات البديلات مازال جاريا.وأوضحت أن التوجيه للمعلمات البديلات سيكون وفقا لنتائج المفاضلة تحقيقا لمبدأ العدالة الذي تنتهجه الوزارة بين كافة المتقدمات، فيما سيكون توجيه البديلات اللاتي اخترن المجال الإداري وفق الرغبات المكانية المدخلة من قبلهن. يذكر أن عدد البديلات اللاتي تم حصرهن 24299 بديلة فيما بلغ عدد البديلات اللائي دخلن النظام وأدخلن رغباتهن 23475 بديلة، منهن 5634 بديلة اخترن الحقل التعليمي و17296 بديلة اخترن الإداري و545 بديلة دخلن على البوابة وأدخلن الرغبات ولم يخترن نوع الوظيفة، وهؤلاء سيتم بحث وضعهن مع إدارات التربية والتعليم لاستكمال بياناتهن.

67 في المئة من السعوديين يؤكدون «انتشار الفساد» ويعتبرون «الواسطة» أبرز مظاهره

أكدت دراسة نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن 67.8 في المئة من السعوديين يرون أن الفساد المالي والإداري منتشر في المملكة، فيما رأى 30.3 في المئة أن الفساد محدود. وقال أقل من 2 في المئة إن الفساد غير موجود. وأوضح وكيل جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي السابق الدكتور عثمان بن صالح العامر - في ورقة عمل قدمها خلال ندوة تنمية الوازع الديني كوسيلة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الرياض أمس - أن الدراسة التي أجريت العام الماضي توصلت إلى أن 92.1 في المئة من السعوديين يرون أن مظاهر الفساد في المملكة تتمثل في «الواسطة». (للمزيد).

وأشار إلى أن أهم أسباب انتشار الفساد في المملكة ضعف الوازع الديني، بنسبة 87.8 في المئة، وهو منتشر - بحسب الدراسة - الآن أكثر منه سابقاً، ومتركز في المستويات الإدارية الحكومية العليا والوسطى أكثر منه في الدنيا. وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف إن الهيئة تسعى إلى طرح نظام التشهير بالفاسدين في وسائل الإعلام بعد صدور الأحكام القضائية ضدهم. وأضاف - خلال افتتاح الندوة المذكورة - في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض أمس: «ساعون إلى تطبيق نظام التشهير بالفاسدين، وسنمضي في الأمر بعد صدور الأحكام من المحاكم ضدهم، وتنشر أحكامهم بأسمائهم في وسائل الإعلام، وهذا بحد ذاته تشهير». وأعلن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سليمان بن عبدالعزيز أبا الخيل أن الجامعة نجحت في مواجهة الفكر المتطرف، وأرباب الفتنة ودعاة السوء والفساد، أياً كان نوعهم، ومهما كان جنسهم، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، فلا غلو ولا تفريط، انطلاقاً من كتاب الله وسنة نبيه، وأنها تفاعلت مع قضايا المجتمع التي تحقق الأمن الفكري والعقائدي والمادي والحسي.