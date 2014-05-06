نجاح عملية فصل التوأم السعودي رنا ورنيم

أنهى الفريق الطبي والجراحي أمس الاثنين عملية فصل التوأم السعودي (رنا ورنيم) بنجاح، وذلك بعد قرابة 18 ساعة متواصلة شكلت تحديًا كبيرًا للقدرات الطبية السعودية، نظرًا لتعقد الحالة وقوة الاشتباك الذي كان في منطقة الرأس.

وشارك في العملية التي أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، أكثر من 30 طبيبًا من أبرز الاستشاريين السعوديين في تخصصات مختلفة، وشارك فيها استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد الفريان واستشاري تخدير الدكتور نزار الزغيبي، واستشاري تخدير الدكتور عدنان الكومي، واستشاري تخدير الدكتور محمد جمعة.

وكانت عملية الفصل قد تمت عبر ثمان مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتخدير التوأم وتجهيزه للعملية ووضع كافة القسطرات اللازمة التي تم اختصارها من 3 ساعات الى ساعة وعشر دقائق فقط، بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية والتي استمرت 3 ساعات وفيها تم إعداد وتجهيز التوأم لعمل فتحات الجمجمة، وشارك فيها أطباء جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد الفريان والدكتور مرداس العتيبي والدكتور معتصم الزعبي والدكتور جيمس غودريتش مدير وأستاذ قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال بكلية البرت انيشتاين في نيويورك والدكتور مناف العزاوي استشاري جراحة التجميل. بعدها بدأت المرحلة الثالثة بفتح الجلد وإزالة بعض موسعات الأنسجة من خلال فتحة الجمجمة وشارك بها جراحو المخ والأعصاب.