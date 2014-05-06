هؤلاء يستحقون لفتة

وهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، ومن المؤسف أننا كتبنا كثيرا وطالبنا بزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، ولكننا نادرا ما توقفنا وكتبنا عن معاشات هؤلاء المستفيدين، على أن الحق يقال إن رواتبهم زيدت غير مرة، وبحسب وكالة الضمان الاجتماعي مرّت المعاشات بعدة مراحل حيث بدأ في عام 1382 بمبلغ 360 ريالا سنويا للعائل، وللأسرة المكونة من سبعة أفراد مبلغ 1540 ريالا سنويا، وفي عام 1394 ارتفع المعاش المخصص للأسرة المكونة من سبعة أفراد إلى 5400 ريال سنويا وللعائل 1080ريالا سنويا، ثم صدر قرار مجلس الوزراء عام 1396 برفع المعاشات والمساعدات ليصل المبلغ المستحق للأسرة المكونة من سبعة أفراد إلى 8100 ريال سنويا وللعائل 1620، وفي عام 1421 (أي قبل أربعة عشر عاما) ارتفع إلى 11340 ريالا سنويا وللعائل إلى 2268 ريالا سنويا..

وإزاء هذه الأرقام نتساءل: هل مبلغ 11340 ريالا سنويا يقيم أودا ويضمن عيشا؟ هذا في نفس الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم منذ 1401، ولعل هذا ما دفع مجلس الشورى ليدرس مشروعا لزيادة معاشات المستفيدين من الضمان الاجتماعي وربطها بمعدلات التضخم السنوي، وقد صرح الدكتور موفق الرويلي بأن التضخم في تصاعد مستمر وإن جاء بنسب ضئيلة، إلا إن آثاره مع مضي الزمن تؤدي إلى تناقص القوة الشرائية لذوي الدخول المحدودة.



نقلا عن صحيفة "الرياض"