"كورونا" يقتل رئيس مختبرات الدم بمستشفى الملك فهد

سجلت السعودية، وفاة أول مسؤول بسبب فيروس "كورونا"، بعد مضي 3 أسابيع على إصابته، الأمر الذي حدا بوزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه إلى زيارة ذويه في جدة لتعزيتهم.

وحصلت "العربية. نت" على تفاصيل أوسع لذلك المسؤول، وهو أخصائي مختبر ورئيس قسم الدم في مستشفى الملك فهد بجدة أيمن حمدان سيمي، إذ عمل فيه مدة 24 سنة، نصف المدة قضاها مشرفا على وحدة أمراض الدم بالمختبر.

نقله فيروس كورونا من مختبرات المستشفى إلى غرفة العناية المركزة بعد أن صارع الفيروس على مدى 3 أسابيع، وأصيب بعدها بفشل كلوي أدى إلى انتقاله إلى جوار ربه صباح السبت الماضي.

وتقدم وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه المعزين في منزل أخصائي المختبر والذي توفي عن عمر يناهز 45 عاما ومتزوج وليس لديه أطفال.

وقدم فقيه واجب العزاء لأسرة الفقيد بمنزلهم بمشروع الأمير فواز (جنوب شرق جدة)، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، كما طالب ذوو المتوفى بتكفل الدولة بأكثر من 50 ألف ريال يطالبهم بها مستشفى خاص في جدة.