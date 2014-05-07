تعاركت الطالبات فهشمت اﻷم زجاج المدرسة

أدت معركة "أنثوية" داخل أحد مدارس الطالبات في محافظة الطائف، إلى تهشيم زجاج أحد أبواب المدرسة الخارجية، بسبب غضب ولية أمر إحدى الفتيات، ما استدعى طلب العون من شرطة المحافظة. ووفق معلومات أولية حصلت عليها "العربية.نت" فإن شرطة المحافظة حررت محضراً بالواقعة، وأرسلت طلبا لولية أمر الطالبة لسماع أقوالها والتحقيق معها.

وكان الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي قد أوضح بأن : "الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف أبلغت يوم أمس الاثنين، بوجود خلافات بين طالبات في إحدى المدارس بحي المضباع، ودخول ولية أمر طالبة بالقوة، وقيامها بكسر زجاج الباب الخارجي للمدرسة، فيما تم انتقال المختصين من مركز شرطة الحوية إلى الموقع، لإكمال الإجراءات اللازمة، ولازالت التحقيقات جارية".