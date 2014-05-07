سجين يخفي 13 شريحة اتصال في أحشائه لتهريبها

أخفى أحد النزلاء بسجن القريات (شمال السعودية) 13 شريحة اتصال داخل أحشائه محاولا تهريبها إلى داخل عنابر السجن.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "العربية.نت" فإن الأشعة التي أجريت لنزيل بسجن القريات كشفت عن وجود 13 شريحة اتصال داخل أحشائه محاولا تهريبها إلى داخل عنابر السجن، بعد أن تم نقله إلى مستشفى القريات العام، وعند إخضاعه للكشف الطبي والأشعة لاحظ الأطباء وجود جسم غريب داخل أحشاء السجين حيث عمل الأطباء على إخراج الجسم الغريب دون الحاجة لإجراء عملية جراحية، وذلك بمساعدة السجين نفسه، ليتضح أن الجسم عبارة عن 13 شريحة اتصال خبأها السجين داخل أحشائه بغرض تهريبها إلى داخل السجن.

