ضبط 30 شاحنة تسرق الرمال بالظهران

ضبطت بلدية الظهران أخيراً 30 شاحنة تسرق الرمال، وذلك في حملات نفذتها البلدية لدهم مواقع التعدي على الرمال.

وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح القرني في تصريح صحافي أن "الحملات شملت موقع شاطي نصف القمر، وتم توقيف عمال مخالفين".

وأشار إلى أنه تم "تطبيق الغرامات حسب لائحة الجزاءات البلدية المقررة على المضبوطين خلال سرقة الرمال، وتشمل حجز المركبة لمدة شهر وتغريم صاحبها. مشيراً إلى أنه تم تطبيق الغرامات المالية المطبقة في مثل هذه الحالات والتي وصلت إلى 90 ألف ريال، مضيفاً أن الحملة "مستمرة بمشاركة الجهات المعنية للتصدي للمخالفين الذين يقومون بسرقة الرمال»، مشدداً على ضرورة "عدم الإضرار بالبيئة وتشويه طبيعة الأراضي، أو إلحاق الضرر بمرتادي المناطق البرية، بعمل المحاجر بشكل عشوائي وغير مرخص نظاماً.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية تنفذ حملات ميدانية موسعة لضبط عصابات سرقة الرمال الناعمة، وحجز آلياتهم من مركبات نقل ثقيل وشاحنات، وبخاصة على طريق أبو حدرية وبقيق والمطار، و المخالفين من العمالة الوافدة، وتقوم فرق ميدانية من قبل البلدية والجهات المختصة بمتابعة ومراقبة الأماكن التي تشهد سرقة الرمال، وتنفذ عمليات الدهم بعد رصد هذه المواقع، وتراوح الغرامات بين 4 آلاف و10 آلاف ريال عن كل شاحنة ويتم حجزها شهراً، وأخذ التعهدات بعدم تكرار المخالفة، فيما حددت أمانة الشرقية موقعين فقط لأخذ الرمال مجاناً، وهما شمال طريق الرياض ومنطقة غونان، محذرة من سرقة الرمال، والتي تخلق سوقاً سوداء تقوم على المضاربات، كما لها تأثير ات سلبية على البيئة.

