عن تلوث البيئة مرة ثانية

كتبت قبل خمسة أيام موضوعاً عن تلوث البئية، وقد أعادني للكتابة عنها خطبة الجمعة التي ألقاها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والتي شددت على أهمية المحافظة على البيئة وعدم تدميرها سواء في البر أو البحر، وهذه الخطبة حفزت الدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة على أن يؤكد بدوره على أهمية المحافظة على البيئة قائلا إنّ الخطبة مهمة جدا وتأتي كأحد أبواب التوعية والنصح والتوجيه، وليت كلّ أئمّة المساجد في المملكة يضمنون خطبهم أهمية المحافظة على البيئة والحرص على عدم تلوثها، وذلك لأننا ونحن ننتقد المسؤولين عن إهمال المحافظة على عدم تلوث البيئة لا نعي أننا أيضا مسؤولون إلى حدّ كبير عن تلوثها، لأضرب مثلا على مسألة قد يعتبرها الكثير ليست ذأت شأن ولا تستحقّ الكتابة عنها وهي غسيل السيارات الذي يخلف مياها راكدة مع عدم وجود تصريف لها، وهي مرتع للبعوض الناقل للكثير من الأمراض والأوبئة، هناك أيضا أيضا كورنيش جدة، ورغم وجود أوعية وحاويات للنفايات، فإنّ الناس يلقون نفاياتهم على الأرض الأمر الذي تسبب في تكاثر الفئران فيه بشكل رهيب، وهي أيضا مسؤولة عن نقل الكثير من الأمراض والأوبئة، وهناك الذين يلقون نفاياتهم وخاصة علب الببسي من سياراتهم إلى الطريق، وأنا أكاد أجزم على أنّ تلوث البيئة مسؤول إلى حدّ كبير عن ظهور فيروس الكورونا وانتشاره، وشكرا للشيخ السديس.

نقلا عن صحيفة "الرياض"