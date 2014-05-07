وفاة 4 حالات ترفع قتلى "كورونا" إلى 121

أعلنت وزارة الصحة في بيان تفصيلي تسجيل 18 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ووفاة أربعة بسبب الفيروس، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء.

وفيما يلي نص البيان.

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 18 حـالة.

العدد الكلي للوفيات: 4 وفيات (حالة مسجلة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، و3 حالات من الحالات المرضية المسجلة مسبقا).

الحالات الي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا: حالة واحدة.

ملخص الوضع الصحي للحالات:

8 حالات لا توجد لديهم أعراض.

3 حالات مستقرة.

6 حالات في العناية المركزة.

تفاصيل الحالات:

أ‌- في منطقة الرياض:

1. رجل يبلغ من العمر 61 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 23/3/2014 إثر التهاب بالأوعية الدموية وخرج بتاريخ 23/4/2014، وأدخل مرة ثانية للمستشفى بأعراض تنفسية بتاريخ 30/4/2014، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

2. امرأة تبلغ من العمر 65 سنة، تعاني مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراضا بالقلب وجلطة قديمة بالدماغ، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 12/4/2014 بأعراض تنفسية، وتدهورت حالتها بتاريخ 29/4/2014، وقد وافتها المنية بتاريخ 6/5/2014، تغمدها الله بواسع رحمته.

3. امرأة تبلغ من العمر 28 سنة، تعاني سرطانا بالدم، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 25/4/2014، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 28/4/2014 وحالتها مستقرة.

4. امرأة تبلغ من العمر 36 سنة، ليست لديها أعراض، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

5. رجل يبلغ من العمر 36، ليس لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

ب‌- في جدة:

1. امرأة تبلغ من العمر 28 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 27/4/2014، وأدخلت إلى مستشفى خاص بتاريخ 30/4/2014، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

2. امرأة تبلغ من العمر 26 سنة، لا توجد لديها أعراض، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

3. امرأة تبلغ من العمر 36 سنة، ولا توجد لديها أعراض، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

4. رجل يبلغ من العمر 36 سنة، لا توجد لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

5. رجل يبلغ من العمر 57 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 24/4/2014 وتم تنويمه بمستشفى خاص بنفس التاريخ، وخرج من المستشفى بتاريخ 3/5/2014، وأدخل مرة أخرى إلى مستشفى حكومي بتاريخ 5/5/2014، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

6. طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تعرض لحادث مروري وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 29/4/2014، وخرج بتاريخ 2/5/2014، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 4/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بنفس التاريخ، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

7. رجل يبلغ من العمر 32 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 4/5/2014 وأدخل إلى مستشفى خاص بنفس اليوم، والمريض حاليا معزول بالمنزل، وليست لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة.

8. رجل يبلغ من العمر 54 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 29/4/2014 وأدخل إلى مستشفى خاص بتاريخ 1/5/2014، وحالته مستقرة.

ت‌- في مكة المكرمة:

1. رجل يبلغ من العمر 84 سنة، يعاني مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراضا بالقلب وربوا وقصورا بوظائف الكلى، أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 8/2/2014 بارتشاح بلوري، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 30/4/2014 ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

ث‌- في المدينة المنورة:

1. رجل يبلغ من العمر 42 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية الطفيفة بتاريخ 3/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 5/5/2014 وحالته مستقرة، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

2. رجل يبلغ من العمر 56 سنة، يعاني ارتفاعا بضغط الدم، ليست لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

3. رجل يبلغ من العمر 77 سنة، يعاني مرض السكري وارتفاعا بضغط الدم وفشلا كلويا، وليست لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

ج‌- في نجران:

1. رجل يبلغ من العمر 34 سنة، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 3/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 5/5/2014، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

حالات الوفاة:

1. حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 75 سنة بتاريخ 5/5/2014 وهي من الحالات التي سجلت سابقا في محافظة جدة، تغمدها الله بواسع رحمته.

2. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 60 سنة بتاريخ 6/5/2014 وهي من الحالات التي سجلت سابقا في محافظة جدة، تغمده الله بواسع رحمته.

3. حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 45 سنة بتاريخ 6/5/2014 وهي من الحالات التي سجلت سابقا بمنطقة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته.

الحالات الي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا:

1. امرأة تبلغ من العمر 16 سنة، وأخرجت من مستشفى حكومي بالرياض.

وكانت الوزارة أعلنت صباح، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 117 حالة، بعدما تسجيل وفاة حالتين، وتسجيلها 10 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.