90 سفيراً يزورون المناطق البترولية في السعودية

تجول أكثر من 90 سفيراً لدى السعودية في عدد من المناطق الصناعية والبترولية بالمنطقة الشرقية في خطوة جديدة من نوعها، حيث لم يسبق أن قام عدد كبير من السفراء بمشاهدة التطور الصناعي والكيمياوي أو حتى حقول بترول في السعودية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية علي المسعود لـ"العربية.نت"، إن وزارة الخارجية تحرص دوماً على متابعة شؤون سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة من خلال زياراتهم السنوية على مناطق السعودية للتعريف بما تحتضنه المملكة من تراث ومناطق سياحية ونهضة تنموية.

وأشار إلى أن الزيارة الحالية للسفراء في مدينة الجبيل الصناعية وحقل شيبة البترولي تعد خطوة جديدة من الزيارات، وستكون هناك أيضاً زيارات مرتبة للعديد من المصانع والحقول بالترتيب مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الزيارة بدأت من مبنى الهيئة الملكية بالجبيل ومشاهدة التطور الذي حظيت به المدينة منذ إنشائها، ومن ثم انتقل السفراء إلى رؤية مصنعين من أحد مصانع المدينة التي تنتج المواد الخام لصناعة البلاستيك، بعدها قام الهيئة بعمل احتفال بسيط تتخلله فلكلورات شعبية ومشاهدة تراث المدينة، واختتم السفراء زيارتهم بزيارة حقل شيبة البترولي والتعرف على طرق اكتشافه واستخراجه.