الحكم على ناشر صور تجمعات العوامية بالسجن 5 أعوام

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة سجن ناشر صور التجمعات العوامية لمدة خمس سنوات، وتغريمه 50 ألف ريال.

ويأتي ذلك بعدما عقدت جلسة قضائية اليوم، ضد مؤسس "العوامية" على الشبكة العنكبوتية، والذي اعترف باقتناعه بتلك التجمعات.

وأقر المؤسس بنشره مقالات أحد أكبر مثيري الفتنة بالعوامية المكتوبة والمرئية والمسموعة، وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع.

كما أدين متهم آخر بإدارة موقع "العوامية" الإلكتروني، وأنه قام بشراء نطاق شبكة "أخبار العوامية" من إحدى الشركات، وإدانته أيضاً بتأييده عدداً من المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، ومشاركته فيها باسم غير اسمه، وإدانته بقيامه بمشاركات مناوئة للدولة، على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة؛ تحرض على المظاهرات، وإدانته بحيازة عدد من البيانات المطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال.