بالفيديو.. قطار الشمال انجاز حضاري لنقل الفوسفات

أظهر فيديو، حصلت عليه "العربية.نت"، قطار مخصص لحمل الفوسفات من حزم الجلاميد في أقصى شمال السعودية، إلى منطقة رأس الخير في الخليج العربي، إذ يعد إنجازي حضاري.

وبلغ طول ذلك القطار 2800 متر، وهو عبار عن 150 عربة، كل عربة تقل 100 طن من الفوسفات، وهو تابع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

يذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (ســار) الدكتور رميح الرميح أكد في تصريحات سابقة أن التحميل تتم ألياً من خلال ابواب علوية تفتح بشكل آلي خلال عبورها أسفل صومعة التعبئة ــ التابعة لشركة معادن الفوسفات ــ بسرعة بطيئة تتيح تعبئة العربات بالصورة الصحيحة ومن ثم ينطلق القطار باتجاه معامل المعالجة لشركة معادن الفوسفات في رأس الخير ليقوم بعملية تفريغ حمولته عبر بوابات سفلية لعربات النقل التي تفتح بشكل آلي على التوالي، فيما بينها عند مرورها فوق أحزمة النقل حيث يلزم تنفيذ كل من العمليتين لكامل هذه الحمولة الضخمة قرابة الخمس ساعات فقط.

