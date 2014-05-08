صاعقة تحرق شاحنة أثناء سيرها

تسببت صاعقة جوية في حرق شاحنة كانت تسير من مدينة حائل إلى المدينة المنورة. وأوضح الرائد نافع الحربي الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد باحتراق شاحنة أعلاف بمدينة الحليفة جنوب مدينة حائل.

وأضاف أنه عند الوصول تبين بالفعل بأن البلاغ صحيح والنيران تشتعل بحِزم من الأعلاف التي كانت مصففة على ناقلتها، حيث استعانت فرق الإطفاء بكمية كبيرة من المياه ومادة الرغوة للتأكد من إطفائها وعدم انتقالها نحو المنطقة الصحراوية.

وبعد التحقيقات أفاد سائق الناقلة بأن السبب في نشوب هذا الحريق هو صاعقة ضربت الناقلة أثناء سيرها باتجاه المدينة المنورة.

