(لأنك تقدر) عنوان جديد من عناوين وزارة العمل، للباحثين عن العمل في حافز، وكما يُقال فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي أكثر؛ من لا يملك أكثر، فالوزارة يجب أن تعطي أكثر، وليس الباحثين عن عمل، لأنها تقدر، نريد منها أن تعطينا التأهيل، والتدريب، والفكر الإيجابي للنجاح.

بشر وزير العمل أن مكافأة تصل إلى 24 ألف ريال في انتظار المسجل في (حافز) الذي يحصل على وظيفة، وقال في تغريدة: بعد استحقاق 88 ألف منشأة لمكافآت التوطين، يعلن (هدف) صرف مكافأة تصل إلى 24 ألف ريال لأي مسجل في حافز يسارع في الحصول على وظيفة، مضيفًا في تغريدة أخرى: مكافأة الجدية للعمل تهدف إلى تحفيز الباحثين عن عمل من المسجلين في حافز على الالتحاق بالوظيفة والاستمرار فيها، وتعتبر هذه المكافأة هي احتساب للمكافأة المالية التي يحصل عليها مسجل حافز لسنة كاملة، نظير حصوله السريع على وظيفة.

شرح مدير عام هدف، تغريدات الوزير، قائلاً: إن البرنامج الجديد يُعد تحفيزاً للباحثين عن عمل منْ المسجلين في حافز ومكملا برنامج (مكافأة أجور التوطين) لمنظومة التحفيز، عقب كشف مؤشرات التوظيف أنَّ ما نسبته 51% ممن تم توظيفهم من حافز في القطاع الخاص قبلوا العرض الوظيفي في الشهر الأخير منه، مما قاد (هدف) إلى صياغة عدد من الإجراءات التحفيزية التي تساعد المستفيدين على سرعة الالتحاق بالوظيفة وعدم الانتظار.

فكرة المكافأة بسيطة، وعملية، ومع ذلك أنا لستُ من المتحمسين لها لسببين، أولاً: مكافأة حافز ليست حقًا مكتسبًا، وبمجرد أن يتوظّف الشاب أو الفتاة، فهناك من هو أولى بها، وهم العاطلون، وثانيًا: تريد الوزارة أن تخلي نفسها، وذمتها، من مسؤوليات حافز في أسرع وقت، والعلاج لا يكون بتحفيز الرحيل، بل بتحفيز التغيير، وإعادة الصياغة الداخلية، أنا لست مع الاستعجال، ومن الأولى صرف هذه المكافأة في التأهيل، والتدريب، وتغيير الفكر، ليصبح الشاب أكثر استقرارًا بعد توظيفه.



نقلا عن صحيفة "المدينة"

