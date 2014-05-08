من الصحف: سعودي يدفع 60 ألف ريال لأحلام مستغانمي

اضطر سعودي إلى دفع 60 ألف ريال للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، بعدما صدر حكم قضائي بحقه، جراء سطوه على مقالاتها، ذلك أبرز ما تناولته الصحف في عددها الصادر اليوم، التي تطرقت أيضاً إلى قصة المقيم التركي الذي انتحر في منزله بالجوف، كما تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" تفاصيل جديدة عن خلية التنظيم التي ضبطتها السلطات الأمنية السعودية يوم الثلاثاء الماضي

«قاعدة اليمن» تستقطب سعوديا مقعدا وزوجته وطفلته الرضيعة



علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن واحدا من الـ44 شخصا الذين تلاحقهم السلطات السعودية بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول)، قدم مساعدة إلى سعودي (مقعد) وزوجته الباكستانية وطفلته وثلاثة من أشقائه لتهريبهم عبر الحدود السعودية – اليمنية بطريقة غير مشروعة، وانضمامهم إلى صفوف تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، وذلك بعد أن كانت السعودية استعادت من وزيرستان في عام 2012 محمد فرحان المالكي بعد إصابته بطلق ناري أسفل ظهره نتج عنه شلل نصفي، إبان انضمامه إلى كتائب عبد الله عزام هناك.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط أحد الأشخاص ضمن الـ44 الذين مررت بياناتهم عبر (الإنتربول)، في تهريب مقعد سعودي اسمه محمد فرحان المالكي أصيب في ساحة القتال في وزيرستان، وأشقائه وزوجته وطفلته نوال، مشيرة إلى أن الخلية كشفت عن اهتمامها البالغ بخطوط التهريب خصوصا عبر الحدود السعودية - اليمنية، وذلك لتهريب الرجال والنساء.

وقالت المصادر إن السلطات السعودية أفرجت عن المالكي بعد خروجه من المستشفى، نتيجة عدم تورطه في أحداث أمنية داخل البلاد، وذلك قبل صدور الأمر الملكي بالسجن بين ثلاثة و20 سنة لكل من ثبتت مشاركته في مناطق القتال في الخارج.

في المقابل، أكد خالد فرحان المالكي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن أسرته تلقت اتصالا من شقيقه محمد، وهو مقعد على كرسي متحرك، يفيد بوجوده مع أشقائه الثلاثة وزوجته وطفلته الرضيعة نوال، مشيرا إلى أن محمد طلب من والديه السماح على ما بدر منه، وهروبه دون إذن منهما.

وأوضح المالكي أن شقيقه محمد (23 عاما) لم يستثمر الفرصة الذي منحت له من قبل السلطات السعودية حينما أبدى رغبته في التراجع عن أفكاره المتطرفة في أغسطس (آب) 2012، وإكمال علاجه في الرياض بعد إصابته بطلق ناري أسفل ظهره خلال وجوده مع جماعات مسلحة في وزيرستان، مبينا أن السلطات المختصة لم تتردد حينها في إعادته، بل أرسلت له طائرة خاصة على متنها فريق طبي لنقله إلى الرياض، كون حالته الصحية لم تسمح له بالبقاء فترة طويلة في مستشفيات باكستان.

وأضاف: «غادر محمد إلى أفغانستان عبر قطر، وكان عمره حينها 19 عاما، حيث لم يكمل دراسته الجامعية في تخصص العلوم الإسلامية».

وقال شقيق محمد إن السلطات السعودية لم تصدر أمرا بتوقيفه بعد خروجه من مستشفى الأمن العام في الرياض، كونه لم يرتكب أي عمل إجرامي داخل المملكة، واقتصر على الانضمام لجماعات مقاتلة في الخارج، حيث عاد محمد بعد انتهاء علاجه إلى منزله في الدمام، وبعد فترة انتقل إلى منطقة عسير لزيارة الأقارب ومعه شقيقه عبد الرحمن، وأبلغ أسرته أنه سينتقل إلى الرياض لمراجعة مركز محمد بن نايف للمناصحة والتأهيل.

وأضاف: «كانت أسرته تعتقد أن نجلها في الرياض حيث انقطع التواصل بينهما، إلا أن اتصالا وردهم من محمد يبلغهم بوجوده في اليمن، وأنه دخله متسللا الأراضي الحدودية عبر مساعدة مهربين هناك، وبعد شهر واحد لحق به شقيقه الآخر عبد الله».

وبين أنه لا يعرف ماذا سيفعل أشقاؤه وزوجة شقيقه وطفلته الرضيعة في اليمن، وأنه لم يكن معهم أموال أو سيارة كي يتحركوا هناك في ظل تردي مستوى الأوضاع الأمنية والاقتصادية، لا أن سيما الجماعات المتطرفة هناك تعمل على احتواء أي هارب من السعودية.

وكان صدر أمر ملكي بالسجن بين ثلاثة سنوات و20 سنة، لكل من شارك في أعمال قتالية خارج السعودية، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات الفكرية المتطرفة أو التعاطف معها أو دعمها، وحددت أسماء الأحزاب والجماعات التي تشملها العقوبة، وهي: تنظيم القاعدة، و«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، و«تنظيم القاعدة في اليمن»، و«تنظيم القاعدة في العراق»، و«داعش»، و«جبهة النصرة»، و«حزب الله في داخل المملكة»، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي.

وأشار المالكي إلى أن أسرته تلقت اتصالا آخر من محمد الأسبوع الماضي، يفيد بوصول زوجته الذي كانت تقيم في منزل والده بدينة الدمام وطفلته الرضيعة نوال إلى اليمن، وأن شقيقه الصغير أحمد (16 عاما) هو من ساعدها على الهروب حتى وصلت إلى مكان وجود زوجها في إحدى القرى اليمنية.

وزاد: «كان الوالدان يعتقدان أن زوجة محمد وحفيدتهما الرضيعة في غرفتهما، وحينما انتهت الأسرة من إعداد وجبة الغداء، ذهب أحدهم لإبلاغها، فلم يعثروا على الزوجة ولا الطفلة، وبدأت الأسرة البحث عنهما، وتبين بعد ذلك أن شقيقه الرابع أحمد تغيب عن الدراسة في ذلك اليوم، وبادرت الأسرة إلى إبلاغ السلطات الأمنية».

وتابعت المصادر أن محمد فرحان المالكي كان يقاتل في صفوف «كتائب عبد الله عزام» في وزيرستان، وكان مقربا من قائدها السابق السعودي صالح القرعاوي الذي تعرض لإعاقة مستديمة جراء انفجار قنبلة يدوية كان يحملها، وقام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية عبر باكستان، وكذلك أحمد الزهراني وكنيته (أبو مريم) الذي وضعته الحكومة الأميركية على القائمة السوداء، واصفة إياه بأنه عضو بارز في تنظيم القاعدة.

وقالت إن محمد اشترط وجود أحد من أفراد أسرته أثناء تسليم نفسه للسفارة السعودية لدى باكستان، لكونه غير قادر على الحركة لإصابته بشلل نصفي، وأن زوجته لا تحمل أي بطاقة إثبات خاصة بها، حيث جرى نقله إلى السعودية لظروفه الصحية، فيما انتظر والده مع زوجته في باكستان مدة أسبوعين، لحين إصدار بطاقة إثبات من الجهات المعنية في باكستان، وورقة عبور إلى الرياض من السفارة السعودية.

يذكر أن التضاريس الجبلية على الحدود السعودية - اليمنية سهلت عمليات التهريب إلى داخل اليمن، حيث تعمل السلطات السعودية على التغلب على المعوقات، ونشرت فرقا استطلاعية وكاميرات حرارية، وبدأت في 2013 بناء سياج حدودي على طول الشريط بين البلدين، وتضبط عمليات تهريب بشكل يومي بين البلدين، تتضمن المتسللين والأسلحة الثقيلة والخفيفة والمخدرات بأنواعها.

إندونيسيا تستقبل المبتعثين

أنهت وزارتا التعليم العالي في كل من السعودية وإندونيسيا إعداد مسودة اتفاقية تتضمن السماح للطلاب السعوديين في الابتعاث إلى الجامعات الإندونيسية، وأصبحت جاهزة للتوقيع بشكل رسمي، بحسب السفير السعودي في جاكرتا مصطفى المبارك في اتصال هاتفي مع "مكة" أمس.

وأوضح المبارك أن هذه المسودة جاءت بعد قرار سعودي سابق تضمن اعتماد جامعة إندونيسيا الوطنية ضمن قائمة الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي بالسعودية لأبناء الموفدين في السفارة السعودية.

وقال المبارك إن هذه المسودة تأتي متزامنة مع القفزة العالمية للجامعات الإندونيسية في التصنيف، إذ أصبحت الآن في المركز125 متقدمة على كثير من الجامعات العريقة في العالم.

ولفت إلى أن إندونيسيا بها نحو 3000 جامعة موزعة في جميع أنحاء الدولة، 272 منها تقع في العاصمة جاكرتا وأن هناك تعاوناً بين هذه الجامعات، فيما يتعلق بمجال البحث مع اليابان وأميركا والصين.

وأبان أن عدداً من الطلاب السعوديين من أمهات إندونيسيات يدرسون الآن على حسابهم الخاص في الجامعات الإندونيسية في تخصصات علمية ودرجات مختلفة.

وأشار المبارك إلى أن المقام السامي وافق على تقديم السعودية 250 منحة دراسية للطلاب الإندونيسيين في غير الدراسات العربية والإسلامية، وتشمل جميع التخصصات في الدرجات العلمية (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه) باستثناء تخصص الطب ولمدة 10 أعوام.

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي السعودية شاركت العام الماضي ممثلة في 16 جامعة سعودية في معرض للتعليم أقيم في مدينة بالي، وهذه دلالة على التعاون في مجال التعليم بين البلدين، مشيراً إلى أن إندونيسيا بها معهد للتقنية يعتبر ثالث معهد على مستوى قارة آسيا بعد معهدي طوكيو وبكين.

"الصحة العالمية": "الكورونا" لا تستدعي فرض قيود على "الحج"



كشفت منظمة الصحة العالمية أن الدلائل الحالية لا تعكس تغيُّراً في نمط انتقال فيروس كورونا، وأرجعت الارتفاع المفاجئ في الحالات إلى ثغرات في تطبيق إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وأن الأمر لا يستدعي استحداث قيود على السفر والتجارة بما في ذلك موسم الحج.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة اليوم حول المهمة التي قام بها فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية لمدة خمسة أيام في المملكة لتقييم الزيادة الأخيرة في أعداد الأشخاص المصابين بالعدوى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" في جدّة.

وأوضح البيان أن "حتى 3 مايو 2014 وصل مجمل عدد حالات الإصابة التي أبلغت إلى منظمة الصحة العالمية 489؛ من بينها 126 حالة وفاة عالمياً، منها 406 حالة إصابة من المملكة من بينها 101 وفاة" ، مشيرا إلى تغير هذه الأرقام بين يوم وآخر حسب التاريخ الذي تبلغ فيه البلدان المنظمة عن الحالات الجديدة.

وأوضحت المنظمة أن "الفريق بحث الأوضاع الوبائية، وسبل الوقاية، والأوجه التنظيمية والاتصالية للفاشية الأخيرة، بغَرَض الوصول إلى فهم أفضل للخطر الذي تشكله على الصحة العمومية ،وسلسلة السراية (انتقال الفيروس) واقتراح الخطوات والتحركات المقبلة".

وذكرت المنظمة أن "الفريق اجتمع بالمسؤولين الصحيين في العاصمة الرياض، وزار مستشفيين رئيسيين في جدة لتحليل أنماط انتقال الفيروس، ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى".

وأكدت المنظمة العالمية أن " الدلائل الحالية لا ترجح أن الزيادة الأخيرة في الأعداد تعكس تغيُّراً في نمط سراية (انتقال) الفيروس، ويمكن تفسير الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات بالزيادة، التي قد تكون موسمية، في عدد حالات الإصابة الأولية التي تضخمت بفعل وقوع فاشيات في المستشفيات جراء ثغرات في تطبيق إجراءات الوقاية من العدوى، ومكافحتها التي توصي بها منظمة الصحة العالمية"، مشيرة إلى عدم وجود دليل على وجود سراية مؤكدة للعدوى بين البشر في المجتمع، مؤكدة إن نمط السراية لم يتغير.

وأوضح البيان أن "غالبية حالات انتقال العدوى بين البشر وقعت في المنشآت الصحية، وربع أعداد المصابين هم من العاملين الصحيِّين وثمَّة حاجة واضحة لتحسين معارف العاملين الصحيين وتوجهاتهم حيال المرض والتطبيق المنتظم للإجراءات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها في منشآت الرعاية الصحية".

وشددت المنظمة على "سبب الزيادة في أعداد الإصابة الأولية داخل المجتمعات وكذلك مسار العدوى لازالا مجهولين، فثلاثة أرباع حالات الإصابة الأولية بين أفراد المجتمع وقعت بين الذكور، وغالبيتهم فوق الخمسين، أما السراية الثانوية في المجتمع وداخل الأسَر فكانت أقل كثيراً عنها داخل المنشآت الصحية، وبعض الحالات المؤكَّدة ظهرت عليها أعراض طفيفة، أو لم تظهر عليها أية أعراض".

وشجعت المنظمة كافة البلدان الأعضاء على مواصلة ترصد حالات العدوى التنفسية الحادة الوخيمة والمراجعة الدقيقة للأنماط غير المعتادة، ولم توصي بإجراءات تحريات خاصة فيما يتعلَّق بهذا الأمر عند نقاط الدخول، أو فرض أيّة قيود على السفر أو التجارة، بما في ذلك السفر إلى المملكة لموسم الحج المقبل .

تغريم دار نشر سعودية بعد "السطو" على مقالات لأحلام مستغانمي

أصدرت إدارة الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام مؤخراً حكماً قضائياً "نهائياً"، على صاحب دار سعودية، اعتدت على مؤلفات الكاتبة الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي. وقضى الحكم بتعويض الكاتبة مبلغ 60 ألف ريال وغرامة تدفع للدولة بقيمة 10 آلاف ريال. وقال محامي مستغانمي الدكتور عبدالرحمن الصبيحي، في تصريح إلى "الحياة": "إن التجاوز الذي قامت به إحدى الدور المرخص لها في المملكة (تحتفظ "الحياة" باسمها) ألحق أضراراً مادية ومعنوية بموكلتي، التي تعتبر من كبار الكتّاب في الوطن العربي. إذ اعتدت هذه الدار على حقوق الكاتبة بجمع مقالاتها في كتاب واحد، ووضع اسمها على الغلاف من دون إذن منها. الأمر الذي يتسبب بجذب مزيد من المشترين والقراء".

وكان المحامي الصبيحي أخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية للكاتبة مستغانمي، "تبرعاً ومن دون مقابل" بحسب قوله، لإيمانه بوجوب "حماية الإبداع الفكري، لما في ذلك من إسهام في تعزيز الحماية القانونية للمبدع، الذي لا شك أنه سينعكس على النتاج الفكري والثقافة القانونية".

انتحار تركي في الجوف

أقدم مقيم تركي في العقد السادس على الانتحار شنقاً على مروحة السقف، وذلك داخل غرفته في مدينة سكاكا.

وقال الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الجوف العقيد الدكتور تركي المويشير، تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن انتحار مقيم من الجنسية التركية داخل غرفته بمدينة سكاكا وبانتقال الضباط المحققين وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام وفنيي الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى الموقع، تبين من المعاينة وجود آثار بالعنق وانتحار المقيم شنقاً في مروحة المنزل.

وضع 50 قيادياً في 23 جهة حكومية تحت المراقبة السرية

وضعت جهات رقابية 50 قيادياً في 23 جهة حكومية تحت المراقبة السرية، وذلك بهدف منع الفساد الإداري والمالي في تلك الجهات. وأوضح مصدر لـ"عكاظ" أن هذه المراقبة ليست لرصد وتسجيل الفساد، ومن ثم محاسبة المفسدين فقط، بل تهدف إلى كبح الفساد بين القياديين أنفسهم إن وجد، مشيراً إلى أن هناك تقارير أسبوعية وشهرية يتم الرفع بها للجهات الرقابية، وبين أن هناك عدداً محدوداً لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، تم وضعهم تحت المراقبة الشمولية، والتي تختص بمراقبة المسؤول مراقبة دقيقة، وذلك بعد أن دارت حولهم شبهات شبه مؤكدة، وتبين أن لديهم تعاملات مع آخرين من العاملين معهم في نفس الجهة الحكومية وخارجها في مناطق أخرى (أكثر من 23 شخصاً).

ولفت المصدر إلى أن هناك خطة لجعل المملكة خالية من الفساد المالي والإداري بحلول العام 2020.

الأمر بالمعروف: الهيئة تحتاج إلى النساء

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ لـ"مكة" أنه لا يحق لفروع الهيئة أو أي "عضو" إيقاف فعاليات جمعية الثقافة والفنون أو التدخل في شؤونهم وأعمالهم إذا كانت مكتملة التصاريح.

وقال آل الشيخ رداً على سؤال عن تدخل هيئة حائل في إلغاء حفل موسيقي تابع لجمعية الثقافة والفنون بحائل: "إذا أخذت تصريحاً من الإمارة وفق ضوابط وشروط التصريح الصادر من الإمارة فالهيئة لا تتدخل، والهيئات لا تعارض ما يأتي من الإمارة، وألا تكون فيها منكرات ظاهرة، ورجال الهيئة لا يتعرضون على ما تسمح به الإمارة، فالإمارة دائماً تحض على الانضباط بالضوابط الشرعية والأنظمة والتعليمات".

وتمنى عقب تدشين أمير حائل سعود بن عبدالمحسن أمس دورات "تفعيل دور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري"، أن تكون المرأة ضمن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "لأننا بحاجة إلى النساء"، لافتاً إلى أن رغبته هذه "ستغضب البعض ولن تجوز للبعض الآخر، وأنه لا غنى لهم عن النساء، وأن ذلك أمر لا بد منه وحاجة ماسة وأن الأمر قيد الدراسة".

وتابع آل الشيخ "سأدخل المرأة في جهاز الهيئة ما دمت أعمل فيه، بهدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللتوعية والإرشاد، وليس لتصيد أخطاء قرائنهن، إذ ليس من المعقول أن يتولى رجل الإشراف على أسواق وأندية نسائية".

وأشار إلى أنه لا يمانع في تواجد أعضاء الهيئة بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه ليس هناك نظام يمنع أو يحظر على العضو المشاركة فيها.