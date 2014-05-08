«يمكن يصحى الضمير» !

مضت نحو عشر سنوات على إنشاء حساب صندوق إبراء الذمة فتلقى الحساب مبالغ متفرقة كان مجموعها نحو مائتين وستين مليون ريال عبر ما يزيد على واحد وثلاثين ألف عملية إيداع!

وهذا المبلغ المودع يعتبر ضئيلا ورمزيا لو قيس بما هو متوقع وجوده من فساد مالي واختلاسات تمت على مدى عقود من الزمن، ولكن يبدو بأن الذين تحركت ضمائرهم وصحت فقرروا إعادة ما حصلوا عليه بطرائق غير مشروعة هم من «صغارهم» الذين ربما وجدوا أنفسهم بعد تقاعدهم أو خسارتهم لمواقعهم في نهاية مشوار حياتهم وعرفوا أن أمامهم «حفرة» فيها سؤال وسؤال فقرروا في لحظة يقظة وبعد عن الغفلة وصحوة ضمير إعادة مبالغ يعلمون أنهم حصلوا عليها بغير وجه حق إلى حساب إبراء الذمة لعلهم ينجون من سؤالهم عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا يكون لديهم حساب بنكي يدفعون به سوء الحساب، وهؤلاء على قلة عددهم ورمزية ما أخذوه وما أعادوه هم خير ممن يكون قد «أكل وشرب ولعب» وخرج من وظيفته دون أن يقول له أحد من أين لك هذا يا هذا، لم يجد من يحاسبه فاطمأن باله وعاش حياته بالطول والعرض ولم يشعر في أي وقت منها بيقظة ضمير وظل في غفلته حتى أتاه اليقين.

إن حساب صندوق إبراء الذمة لو أنه تلقى نصف أو ربع المبالغ التي يتوجب على أصحابها إبراء ذممهم منها لأصبح رصيده بالمليارات، ولكن نعمة يقظة الضمير والصحو من الغفلة والندم قبل فوات الأوان من الأمور العزيزة التي لا يوفق لمثلها إلا من تكون في قلبه جذوة من إيمان وصدق تقوده في اللحظة الحاسمة إلى تذكر المصير المحتوم، أما الغافلون فإنهم يظلون سادرين لا يتذكرون ولا يندمون ويحسبون أنهم مهتدون !



نقلا عن صحيفة "عكاظ"