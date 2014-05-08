14 حالة كورونا جديدة.. ووفاة 5

أعلنت وزارة الصحة في بيانها التفصيلي اليومي عن وضع فيروس كورونا، عن تسجيلها 14 حالة جديدة في عدد من مناطق السعوية، ووفاة خمسة حالات.

وفيما يلي نص البيان:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 14 حالة.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: حالة واحدة.

العدد الكلي للوفيات: 5 حالات (حالة واحدة ضمن الحالات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و4 حالات من الحالات المرضية المسجلة مسبقًا).



ملخص الوضع الصحي للحالات:

حالتان لا توجد لديهما أعراض.

5 حالات مستقرة.

6 حالات في العناية المركزة.

حالة واحدة وافتها المنية تغمدها الله

تفاصيل الحالات:

أ‌- في منطقة الرياض:

1. امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، تعاني مرض السكري، وارتفاعًا في ضغط الدم، وأمراضًا بالقلب، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 29/4/2014م، وأدخلت مستشفى حكوميًّا بتاريخ 2/5/2014م، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة.

2. رجل يبلغ من العمر 63 سنة، يعاني ورمًا، أدخل مستشفى حكوميًّا بتاريخ 18/3/2014م لمتابعة مرضه المزمن، وظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 5/5/2014م، وحالته مستقرة.

3. رجل يبلغ من العمر 34 سنة، ليست لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

4. امرأة تبلغ من العمر 53 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 1/5/2014م، وأدخلت مستشفى حكوميًّا بتاريخ 4/5/2014م، وتم تحويلها إلى مستشفى حكومي آخر بتاريخ 7/5/2014م، وحالتها مستقرة.

5. امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 27/4/2014م، وأدخلت مستشفى حكوميًّا 3/5/2014م، وتم تحويلها إلى مستشفى حكومي آخر بتاريخ 7/5/2014م، وتتلقى العلاج في العناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

6. رجل يبلغ من العمر 22 سنة، يعاني سرطانًا بالدم، أدخل مستشفى حكوميًّا، وظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 4/5/2014م، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة.

7. امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، تعاني مرضيّ السكري والربو، وظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 29/4/2014م، أدخلت مستشفى حكوميًّا بتاريخ 4/5/2014م، وتم تحويلها إلى مستشفى حكومي آخر، وحالتها مستقرة.

8. امرأة تبلغ من العمر 62 سنة، تعاني مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو، وظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 8/4/2014م، وأدخلت مستشفى خاصًا بتاريخ 29/4/2014م، وقد وافتها المنية، تغمدها الله بواسع رحمته.

9. امرأة تبلغ من العمر 80 سنة، تعاني مرض السكري وأمراضًا بالقلب، وظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 25/4/2014م، وأدخلت مستشفى حكوميًّا بتاريخ 5/5/2014م، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

ب‌- في جدة:

1. رجل يبلغ من العمر 22 سنة، وليست لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة .

2. رجل يبلغ من العمر 84 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 24/4/2014م، وأدخل مستشفى حكوميًّا بتاريخ 25/4/2014م، وحالته مستقرة.

3. رجل يبلغ من العمر 42 سنة، يعاني فشلاً كلويًّا، وأدخل مستشفى حكوميًّا بتاريخ 26/4/2014م، بأعراض تنفسية، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة.

ت‌- في الطائف:

1. رجل يبلغ من العمر 59 سنة، يعاني مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراضًا بالقلب، والمريض قد خضع لجراحة بالقلب قبل ثلاثة أسابيع بمستشفى حكومي، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 2/5/2014م، وأدخل مستشفى حكوميًّا آخر بتاريخ 3/5/2014م، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة.

ث‌- في المدينة المنورة:

1. رجل يبلغ من العمر 78 سنة، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 30/4/2014م، وأدخل مستشفى حكوميًّا بتاريخ 7/5/2014م، وحالته مستقرة.

حالات الوفاة:

1. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 47 سنة، بتاريخ 7/5/2014م، وهي من الحالات التي سجلت سابقًا في منطقة المدينة المنورة.

2. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 60 سنة، بتاريخ 7/5/2014م، وهي من الحالات التي سجلت سابقًا في منطقة المدينة المنورة.

3. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 84 سنة، بتاريخ 7/5/2014م، وهو من الحالات التي سجلت في العاصمة المقدسة.

4. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 54 سنة، بتاريخ 7/5/2014م، وهو من الحالات التي سجلت في العاصمة المقدسة، وتوفي بجدة.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا:

1. امرأة تبلغ من العمر 54 سنة، وأخرجت من مستشفى حكومي بجدة