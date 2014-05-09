إحصاءات الدفاع المدني بعد هطول الأمطار على مكة

كشفت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة، عن إحصائيات جديدة عن الأضرار التي خلفها هطول الأمطار بغزارة على مكة مساء.

وقال الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني إن البلاغات الواردة لغرفة العمليات بلغت ١٣٥٦ بلاغا تفاوتت بين بلاغ عن احتجاز مركبات بداخل تجمع للمياه وانقطاع للكهرباء عن المنازل وتضرر بعضها بالمياه والتماسات كهربائية وسقوط أشجار تم التعامل مع تلك البلاغات وتمريرها للجهات الحكومية ذات العلاقة للتعامل معها، والعمل قائم على تشكيل لجنة لحصر تلك الأضرار والخسائر.

وأضاف: "كما لم يرد لغرفة العمليات أي بلاغات عن إصابات أو مفقودين حتى ساعة أعداد هذا الخبر الساعة الواحدة من اليوم الجمعة خلاف حالة الوفاة التي وجدت تحت جذع شجرة سقطت بشارع المنصور والتي تم إخراجها وإحالتها لاستكمال إجراءاتها من قبل الشرطة".

وأكد لـ"العربية.نت" أن حالة الوفاة هي لرجل مسن سقط عليه جذع الشجرة، إذ رصدتها فرق الدفاع المدني عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة.

وشدد العلياني على إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تجدد التنبيه، وبحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن احتمالية استمرار الحالة الجوية الممطرة حتى مساء اليوم، وتهيب بالجميع على ضرورة اتباع ارشادات الدفاع المدني وعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة وتجنب مواقع جريان الأودية والمياه والمحافظة على الأطفال وإبعادهم عن مواقع تجمع المياه حفاظا على سلامتهم.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد أصدرت بيانا بعد ساعات من هطول الأمطار على مساء أمس أكدت من خلاله هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت أحياء العاصمة المقدسة ومركز بحرة والشعيبة ومنطقة حدا أدت إلى جريان السيول ومياه الأمطار تم معها تطبيق خطة الأمطار، حيث انتشرت 23 دورية سلامة و16 فرقة إنقاذ مدعومة بـ 12 آلية ثقيلة من القلابات والشيوﻻت والوايتات المزدوجة الاستخدام بغرض عمليات الإنقاذ الميداني، كما تم دعم موقف الحرم المكي الشريف بـ6 دراجات و32 فرد إسعاف تحسباً لأي انزلاقات قد تحدث للزوار والمعتمرين نتيجة الأمطار.

وأوضح العلياني أنه ورد إلى غرفة العمليات عدد "632" بلاغاً حتى إعداد الخبر، منها حوادث احتجازات لسيارات داخل تجمع للمياه بشارع الحج وحي العمرة والمقرح وأم الجود والشوقية وتم إخراج عدد "23" شخصاً منها عن طريق فرق الإنقاذ إلى مناطق آمنة، كما وقع عدد من حوادث تماسات كهربائية لم يتجاوز عددها 34 بلاغاً وبعض احتجازات المصاعد نتيجة انقطاع الكهرباء وعددها 3 حالات تم التعامل معها دون أي إصابات.