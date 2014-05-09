الأمطار تقطع الكهرباء عن 25 ألف منزل بمكة

قطعت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مكة المكرمة التيار الكهربائي عن 25 ألف منزل، حيث تسببت الأمطار في تضرر عدد من محولات الكهرباء، وخروج محطتي تحويل عن الخدمة.

وقالت شركة الكهرباء في بيان لها إن الانقطاعات بدأت عند الساعة 9:26 مساء من يوم أمس، وإنها استطاعت من إعادة الكهرباء خلال ساعات من بداية الانقطاع الذي طال أحياء متفرقة في المنطقة بما في ذلك مدينة بحرة والجموم والشرائع.

وأضافت أن فرق العمليات والطوارئ المختصة باشرت مهامها على الفور رغم صعوبة الطقس وغلق بعض الطرق بسبب السيول واستمرار هطول الأمطار، حتى تمت إعادة الخدمة تدريجيا للمشتركين، إذ بدأت الإعادة بعد أقل من نصف ساعة على حدوث الانقطاع، فيما أجريت عمليات تدوير الأحمال حتى استكمال عودة الخدمة للجزء المتبقي من المشتركين الذين تتم تغذيتهم من محطة النوارية والتي طمرتها المياه ويقدر بـ 3336 مشتركا.