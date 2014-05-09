التعاون الإسلامي تستنفر أجهزتها ضد "مختطفي الإسلام"

استنفرت منظمة التعاون الإسلامي أجهزتها وإداراتها للتصدي لتنامي ظاهرة خطورة الجماعات الإسلامية المتطرفة، والتي بلغت ذروتها في هذه الأيام متمثلة في أزمة الطالبات المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام في نيجيريا، إذ بدأت الأمانة العامة التحرك بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعين لمنظمة التعاون الإسلامي.

ومن المنتظر أن تتصدر ظاهرة الجماعات المتطرفة التي اختطفت الإسلام وأصبحت ترتكب جرائم باسم الدين الحنيف، جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الشهر المقبل في جدة.

وأكد المدير في الإدارة السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي طارق بخيت، على تضامن منظمة التعاون الاسلامي الكامل مع جمهورية نيجيريا الفيدرالية في أزمة الفتيات المختطفات من قبل جماعة بوكوحرام الإرهابية.

وقال إن المنظمة تدعم أي جهود تقوم بها نيجيريا في الإطار الداخلي والإقليمي والدولي لإنهاء هذه الأزمة، معبرا عن تعاطف المنظمة مع أسر المختطفات.

وأضاف السفير طارق أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني عبر عن إدانة المنظمة الشديدة لاختطاف الطالبات البريئات ووصفه بـ "العمل الإجرامي الذي يتنافي مع القيم الإسلامية التي تدعو للتسامح والوسطية ونبذ العنف".

من جهتها، أعربت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ استنكارها وشديد تنديدها لما تناقلته وسائل الإعلام عن قيام جماعة بوكو حرام النيجيرية باختطاف وأسر مجموعة من الطالبات من مدارسهن، وعما أعلنته هذه الجماعة التى وصفتها الامانة بأنها "كلت بصائر أعضائها، وسقمت ضمائرهم، ومرضت أهواؤهم، وقَست قلوبهم" من أنها ستتعامل مع هؤلاء الفتيات البريئات على أنهن أسيرات وسبايا، وأجهرت ببيعهن أو إرغامهن على الزواج قهرا وجبرا.

وطالبت أمانة مجمع الفقه بالإفراج عن هؤلاء الطالبات البريئات فورا، وإطلاق سراحهن دون إلحاق أي أذى أو مكروه بهن، وتؤكد بأن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تقدم عليها أمثال هذه التنظيمات المتطرفة تتنافي مع جميع المبادئ الإنسانية والقيمِ الأخلاقية، وتصادم الأحكام الصريحة للقرآن الكريمة والسنة النبوية الشريفة.

أما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فأكدت استياءها من فعلة اختطاف الطالبات التي تبنتها جماعة بوكو حرام. كما عبرت الهيئة عن حزنها الشديد لإعلان جماعة بوكو حرام أنها "ستعامل الطالبات وتبيعهن كالعبيد"، مدعية أن ذلك يتم وفق الشريعة الإسلامية.

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن الطالبات المختطفات، داعية المجتمع الدولي لمساعدة حكومة نيجيريا في وضع حد لتهديد "بوكو حرام" في نيجيريا والدول المجاورة.

وأبدت الهيئة تعاطفها مع أسر الطالبات المختطفات، داعية حكومة نيجيريا إلى بذل كل ما في وسعها للإفراج عنهن في أسرع وقت.