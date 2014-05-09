الذكاء الاجتماعي

صحيح أننا أكثر الشعوب مشاهدة لليوتيوب، والأكثر استخدامًا للتواصل الاجتماعي وعدد الجوالات عندنا يفوق ضعف السكان، وأكبر ميزانية نصرفها على فواتير الهاتف، ومع ذلك هذا لا يعني أننا شعب (حكواتي)، بقدر ما يعني أننا نطور أدمغتنا أكثر من غيرنا، والنتيجة ليست من عندي بل موجودة في مجلة هارفارد بيزنس رفيو.

تقول هافارد، من الثابت أن ألعاب الدماغ والألغاز تعمل بمثابة تمارين رياضية لأدمغتنا، وتوسيع قدراتها، لكن الأكثر إثارة هي النتائج التي توصلت إليها دراسة جامعة ميتشيغان، لأنها تدل أن هناك طرقًا فعاّلة في بناء القوة المعرفية أيضًا وهي التواصل الاجتماعي، وكان تصميم الدراسة بسيطًا، حيث أعطى الباحثون المجموعة الأولى من المشاركين عشوائيًا، طرقًا للتواصل الاجتماعي، وبعد عشر دقائق من هذا التفاعل، أعطي المشاركون مجموعة من الاختبارات المعرفية، في موازاة مع مجموعة ثانية كانت معزولة عن بعضها البعض، وكانت النتيجة مفاجئة؟ تفوقت المجموعة المنخرطة في التفاعل الاجتماعي، وهذا يشير -كما يقول الباحثون- إلى أن التواصل الاجتماعي يعمل للدماغ مثل ألعاب الجمباز للجسم.

ومع ذلك نشاهد سلبيات كثيرة للتواصل الاجتماعي، بحيث يمكن أن تطغى سلبياتها على إيجابياتها من الناحية التربوية والمسؤولية الاجتماعية؛ فمن ضمن هذه السلبيات كثرة تداول الإشاعات والأخبار المغلوطة، نظرًا لعدم اشتراط التأكد من المعلومة قبل نَشرِها، أو نشر مصدر الخبر على تلك المواقع، إضافة إلى غياب الرقابة على ما يُكتَب أو ما يُنشَر في تلك المواقع، فهناك كثير من الشباب يقومون بنشر مواد ليست لها أي أهمية، بل إنها ضارة، وهناك ضرر كبير جدًّا لهذه المواقع، وهو ظهور بعض الألفاظ واللغات الغريبة التي من شأنها أن تُضعِف مستوى اللغة العربية لدى الأجيال القادمة، وتؤدِّي إلى اندِثار لغتِنا الأصيلة.

علينا الاستفادة من التواصل الاجتماعي، في تبادُل الآراء، والتعرُّف على ثقافات الشعوب الأخرى، وتكوين صداقات مِن دول أخرى، ومُمارسة كل النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تُسهِّل عملية بناء وتدريب وتطوير قدراتنا العقلية.

#للحوار_بقية

يقول ستيفن سبيلبرج: لقد أخذتنا مواقع التواصل الاجتماعي بعيدًا، لدرجة أنني لو طلبت من أولادي مراجعة سجل تواصلهم الاجتماعي أسبوعًا للوراء لكان شيئًا مستحيلًا وكأنه مائة عام مضت لنا.



نقلا عن صحيفة "المدينة"