تفكيك النقد بالتغير!

تراه مشدوهاً لتسارع إيقاع التغير في عصر العولمة والإعلام الجديد وثورة الاتصالات، له نظرة إيجابية نحو سنة التغير، وحضور فاعل في نشر فلسفة التغير وثقافتها، وتأكيد على حتمية التغير، يحاول برهنة ذلك ولسان حاله يقول لك محرِّضاً: كل ما حولك يتغير، فتغيّرْ. يذكِّرك بأن التغير سُنة ماضية لازبة، تفعل فعلها فيك بظرف الزمن ولا تستطيع مقاومتها، بل ربما ذهب في ذلك مذهباً بعيداً في مفهوم تغيّر النص وخضوعه للتاريخية!

وهكذا، تراه ربما سبقك في مسار التغير وثقافته وفلسفته، وفيه بعض الجموح والتهور، إلا أنك لا ترى لذلك أثراً في تجربته النقدية للأشخاص، أو الجماعات، أو الأحزاب، أو التيارات، ينتقد حاضرها بأفكار ماضيها، هنا ينسى التغير وفلسفته ونظرياته، فلا يرى منقوداته إلا شيئاً جامداً ثابتاً يقاوم عوامل التغير ويستعصي على نظرية التغير.

أنت في نظره شخص خاضع للتغير قسراً في فكرك وجسدك، يفعل فعله فيك بظرف الزمن، لكن حين يستهدف نقدك فهو يحاسبك اليوم بأفكارك القديمة، ويحاكم حاضرك بتجربة ماضيك، ويتجاهل تراجعاتك الفكرية وجديد اجتهاداتك. عفواً، ليس الواقع كما تظن، فمن يمارس هذا الاستهداف والإسقاط ليس محسوباً من تيار يساري يستقصد تياراً أو رمزاً محافظاً فحسب، بل يمارس هذا كذلك محسوب على تيار المحافظين واليمين حين يستهدف رمزاً أو تياراً يسارياً لإسقاطه وتشويهه.

هنا لا أقرر أن التغير دائماً يكون تحولاً إلى الأفضل، أو نزولاً من التطرف إلى الاعتدال، فسنة التغير جارية على كل اتجاه. ربما يبدأ الإنسان معتدلاً في فكره، ثم ينحرف به إلى التطرف يميناً أو يساراً، وربما يبدأ الحزب أو التيار معتدلاً في منهجه وسياسته، ثم تجمح به المتغيرات ودخول بعض الرموز المؤثرة إلى انحراف عن سواء الاعتدال والوسطية إلى تطرف اليمين أو اليسار. وأياً ما كان مسار التغير إيجاباً أو سلباً، يجب على الناقد الموضوعي أن يراعي في دراساته ومقالاته النقدية سنة التغير التي أخضعت لها كل شيء إلا المقدس المحكم، على الأقل ترفعاً منه عن التناقض والازدواجية، إن لم يكن قصده النزاهة والحياد.

بقي أن أؤكد حقيقة مهمة مع الإيمان بسنة التغير وحتميته، وهي أن كثيراً من الأفكار والمناهج تبقى أصولها مع خضوعها لسنة التغير وظروفه، وتبقى لها صبغتها العامة التي يمكن تصنيفها يميناً، أو يساراً، أو وسطاً، فلا تنتظر مع سنة التغير أن يتحول الإسلامي إلى علماني، أو العكس، لكنها على كل حال تُلزمك بميزان الحياد والموضوعية حين تستعرض فكراً أو شخصاً أو حزباً للنقد أن تستقرئ تاريخه لتقرأ تحولاته ومتغيراته.

ثمة منحى آخر للتغير ليس سببه ظرف الزمن، وهو تغيّر الفكرة حين تتحول من عالمها النظري إلى التطبيقي، مَن يحاول تطبيقها واقعاً سيكون «فهمه» عامل التغير بدلاً من عامل الزمن، ما تراه واقعاً لتلك الفكرة هو من خلال «فهم» من يباشر تطبيقها، وهذا الملحظ يفرض عليك ألا تحاكم الفكرة بإعمال الناس لها واقعاً، وتلزمك أيضاً بأن تفرّق بين الفكرة ومَن يتبناها!

هذه جملة قضايا موضوعية عادلة، غير محسوبة في الدفاع عن تيار أو توجه، أو تهجماً على آخر، بل تقف من الجميع موقف الحياد انتصاراً للإنصاف، ترتقي بالنقد إلى حيث يتحقق مقصوده، وحيث يتعالى على حضيض التسييس والأدلجة!

نقلاً عن صحيفة "الحياة"



