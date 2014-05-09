فتيات يفسدن حفلة فرح في خميس مشيط

تسببت فتيات في إفساد حفلة فرح مقامة في إحدى قاعات الأفراح في خميس مشيط. بدأت التفاصيل، بحسب ما رواه الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد العاصمي لـ"العربية.نت"، أنه عند الساعة 11:21 من مساء الخميس، تبلغت العمليات بوقوع إصابات محدودة لبعض الفتيات جراء استخدام ألعاب نارية داخل إحدى قاعات الأفراح بمدينة خميس مشيط خلال تواجدهن لحضور حفل مناسبة تخرجهن.

وأضاف: "على الفور انتقلت فرق الدفاع المدني للموقع، وتم فرض طوق أمني وإخلاء المدعوات إلى الفناء الداخلي للقاعة، وجرى نقل الحالات المصابة من قبل إسعاف الدفاع المدني والهلال الأحمر إلى المستشفيات القريبة، حيث بلغت الإصابات المنقولة خمس إصابات تتلقى الآن العلاج بكل من المستشفى والمدني ومستشفى الحياة.