مغامرة خمسة أشقاء تقتل أحدهم

نجا 4 أشقاء، بينما توفي خامسهم، بعدما أقدموا على مغامرة في مدينة حائل. وقال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، الرائد نافع المخلّفي، لـ"العربية.نت"، إن غرفة العمليات تلقت مساء أمس بلاغا من محافظة الحائط ٢٤٠ كلم جنوب مدينة حائل عن حادث انقلاب جيب ربع داخل وادي الخفج ٤٠ كلم عن مركز الدفاع المدني بالحائط في منطقة صحراوية.

وأضاف: "جرى انتقال فرق الإنقاذ للموقع، وبالوصول وجدت آلية من نوع جيب ربع داخل الوادي وهو في حالة جريان فتم سحبها".

وأوضح: "إن خمسة أشقاء يستقلون سيارة من نوع تويوتا جيب ربع حاولوا قطع الوادي أثناء جريانه، فانحرفت بهم السيارة جراء شدة تيار المياه داخل الوادي، ما أدى لانقلابها، فقام أحدهم بإنقاذ ثلاثة من إخوته، وبقي الرابع محتجزا داخل المركبة حتى تمكن من إخراجه، وقد توفي".