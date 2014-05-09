مقتطفات الجمعة

. أهم قرارات الأسبوع جاء بتوقيع معالي وزير التجارة الدكتور النشط توفيق الربيعة: "عدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية الذي أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى من دون انقطاع لدورة كاملة".. التغيير مطلوب ومهم، وينبغي أن يكون منهجا واضحا، وليس خاضعا لرغبة وحماس وزير أو مسؤول.

. أما أجمل أخبار الأسبوع، فقد كان إغلاق أمانة محافظة جدة، مجمعا تجاريا شهيرا في وسط جدة؛ بسبب مخالفات تتعلق بالمجمع.. إذ تم إغلاق جميع المداخل والمخارج الخاصة بالسوق.. هذه هي يد القانون التي نصافحها.. وليتنا نشاهدها في بقية مناطق بلادنا فالمخالفات ليست مقصورة على جدة!

. إحدى منسوبات مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية، حصلت على قرار تقاعد طبي نظامي، بعد خدمة 13 سنة، لكن لجان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تعترف بهذا القرار، وحرمتها من راتبها التقاعدي.. لا أعتقد أن رئيس المؤسسة يعلم عن هذا الظلم الصريح.

. ماذا لو ـ يقول الصديق العزيز عودة الشمري ـ "قدمت جامعاتنا بمنشآتها الضخمة وأكاديمييها المؤهلين" دورات تدريبية متنوعة لأفراد المجتمع، تمنح الملتحقين فيها شهادات حضور، وتودع رسومها للجمعيات الخيرية؟!

. الأخ فيصل الزمام يسألني: كيف أتحاور مع شخص يختم حديثه بالقول: "من ينكر هذا الكلام فهو حاقد أو مرتزق"؟! ولماذا تحاوره أصلا يا فيصل؟!

. هذا سؤال محرج وصلني: "هل تخلت الجهات المختصة عن المعاقين ومرضى الكلى حتى تطالبنا هذه الجمعيات بالتبرع لهم"؟!

. وهذا سؤال مهم آخر: "لماذا لا تلزم الحكومة الجهات الخيرية بالكشف عن حجم التبرعات التي تصلها أولا بأول؟!"

. نختم بأطرف أخبار الأسبوع: بلادنا ممثلة بالهيئة السعودية للحياة الفطرية ستشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للطيور المهاجرة هذا العام، تحت شعار: "الطيور المهاجرة والسياحة".

. لدي اعتقاد أن بلادنا هي آخر محطات الطيور المهاجرة، آلاف العشاق ينتظرون هذا القدوم الميمون!



نقلا عن صحيفة "الوطن"