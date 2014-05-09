7 حالات وفاة جديدة بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن 7 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 133 شخصا منذ انتشار الفيروس في السعودية.

وأشار التقرير اليومي لفيروس كورونا إلى إصابة ثلاثة أشخاص اليوم في جدة والرياض والطائف، ليصبح بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا 473 حالة في السعودية.

تفاصيل الحالات:

أ‌- في منطقة الرياض:

1. امرأة تبلغ من العمر 33 سنة، وليست لديها أعراض، وعزلت بمستشفى خاص.

2. امرأة تبلغ من العمر 62 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 8/5/2014 بأعراض تنفسية، وحالتها مستقرة.

3. امرأة تبلغ من العمر 31 سنة وليست لديها أعراض وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

4. رجل يبلغ من العمر 29 سنة ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 9/5/2014 وحالته مستقرة وهو مخالط لحالة مؤكدة.

5. امرأة تبلغ من العمر 37 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 18/2/2014 ، وظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 8/5/2014 وحالتها مستقرة.

ب‌- في جدة:

1. امرأة تبلغ من العمر 26 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 5/5/2014م، وأدخلت مستشفى خاصًا بتاريخ 6/5/2014م، والمريضة حاليًا حالتها مستقرة بالمنزل، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

2. رجل يبلغ من العمر 35 سنـة، ليست لديـه أعـراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

3. امرأة تبلغ من العمر 26 سنة، ليست لديها أعراض، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

4. امرأة تبلغ من العمر 34 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 25/4/2014م، وأدخلت مستشفى حكوميًّا بمكة بتاريخ 7/5/2014م؛ لحدوث تسمم بحملها، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتم تحويلها إلى مستشفى حكومي بجدة.

ت‌- في الطائف:

1. رجل يبلغ من العمر 33 سنة، ليست لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

حالات الوفاة:

1. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 94 سنة بتاريخ 8/5/2014م، وهي من الحالات التي سُجلت سابقًا في محافظة جدة، تغمده الله بواسع رحمته.

2. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 51 سنة، بتاريخ 7/5/2014م، وهي من الحالات التي سُجلت سابقًا في محافظة جدة، تغمده الله بواسع رحمته.

3. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 42 سنة، بتاريخ 8/5/2014م، وهو من الحالات التي سُجلت في محافظة جدة، تغمده الله بواسع رحمته.

4. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 74 سنة، بتاريخ 8/5/2014م، وهو من الحالات التي سُجلت في محافظة الطائف، تغمده الله بواسع رحمته.

5. حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 71 سنة، بتاريخ 8/5/2014م، وهي من الحالات التي سُجلت بمنطقة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته.

6. حالة وفاة لرجل تبلغ من العمر 81 سنة، بتاريخ 8/5/2014م، وهي من الحالات التي سُجلت في منطقة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته.

7. حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 25 سنة، بتاريخ 8/5/2014م، توفي في منطقة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته.