إطلاق اسم الملك عبدالله على شارع رئيسي في أبوظبي

أمر ولي عهد أبوظبي، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد، إطلاق اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة أبوظبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن تلك الخطوة هي بتوجيهات من الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، وتكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الشريفين.

وأشار الشيخ محمد في تصريحات نقلتها "وام" إلى أن المكانة الكبيرة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين على الصعد الإنسانية والنهضوية والثقافية كافة هي محل تقدير جميع أبناء الخليج العربي، كما أنها مصدر تقدير عربي وعالمي شامل.

وأكد عمق الروابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ورسوخها. وقال "إن العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة".

وشهد مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد، الاحتفالية الخاصة بإطلاق اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على الطريق المؤدي من وإلى قصر الرئاسة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من القيادات في حكومة أبوظبي، والدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، حيث عزفت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي السلامين الوطنيين لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بعدها قام الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بإزاحة الستار عن اللوحة الخاصة باسم الشارع.

ويعتبر شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من الطرق الحيوية والرئيسة في مدينة أبوظبي، حيث يعد الطريق الرئيسي المؤدي من وإلى قصر الرئاسة وشريان النقل الأساسي لمعالم بارزة في العاصمة كقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وعدد من الجهات الحكومية، ويتميز الشارع بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه، والنوافير المائية الموزعة على امتداده، بما يجعله أحد أجمل طرق العاصمة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حاز على جائزة شخصية العام الثقافية ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب بدورتها الثامنة، وذلك نظير إسهاماته القيمة في دعم مسيرة السلام والتسامح في العلم، ودوره في دعم النهضة الثقافية والأدبية والعلمية في المملكة العربية السعودية، ومبادراته الإنسانية والحضارية في مختلف المجالات والمستويات الدولية، وسعيه الدؤوب إلى نشر قيم العدل والأمن والمحبة بين دول وشعوب الأرض.