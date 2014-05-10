ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 139

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 6 حالات أخرى، ليصبح إجمالي المصابين بالفيروس 480 حالة، توفي منهم 139.

وفيما يلي نص البيان:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 7 حالات.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا: 6 حالات.

العدد الكلي للوفيات: 6 حالات (حالة واحدة ضمن الأربع والعشرين الساعة الماضية، و5 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقا).

ملخص الوضع الصحي للحالات:

حالتان لا توجد لديهما أعراض.

3 حالات مستقرة.

حالة واحدة في العناية المركزة.

حالة واحدة وافتها المنية.

تفاصيل الحالات:

أ‌- في منطقة الرياض:

1.رجل يبلغ من العمر 35 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 8/5/2014، وحالته مستقرة، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

2.رجل يبلغ من العمر 36 سنة، وليست لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

3.امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، ليست لديها أعراض، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

4.امرأة تبلغ من العمر 35 سنة، ظهرت الأعراض التنفسية بتاريخ 28/4/2014، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 1/5/2014، وقد وافتها المنية بتاريخ 9/5/2014، تغمدها الله بواسع رحمته.

ب‌- في جدة:

1.رجل يبلغ من العمر 45 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية 2/5/2014، وأدخل لمستشفى خاص بتاريخ 5/5/2014، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

2.امرأة تبلغ من العمر 72 سنة، تعاني مرض السكري والضغط، ظهرت عليها أعراض ارتفاع بدرجة الحرارة وقيء وإسهال بتاريخ 3/5/2014، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 7/5/2014، وحالتها مستقرة. .

ت‌- في العاصمة المقدسة:

1.امرأة تبلغ من العمر 58 سنة، ظهرت عليها الأعراض الخفيفة بتاريخ 30/4/2014، وحالتها مستقرة، وهي مخالطة لحالة مؤكدة..

حالات الوفاة:

1.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 70 سنة بتاريخ 9/5/2014، وهي من الحالات التي سُجلت سابقا في محافظة جدة، تغمده الله بواسع رحمته.

2.حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 26 سنة بتاريخ 9/5/2014، وهي من الحالات التي سُجلت سابقا في منطقة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته.

3.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 22 سنة بتاريخ 9/5/2014، وهي من الحالات التي سُجلت سابقا في منطقة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته.

4.حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 68 سنة بتاريخ 10/5/2014، وهي من الحالات التي سُجلت سابقا بمنطقة المدينة المنورة، تغمدها الله بواسع رحمته.

5.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 78 سنة بتاريخ 10/5/2014، وهي من الحالات التي سُجلت سابقا بمنطقة المدينة المنورة، تغمدها الله بواسع رحمته.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا:

1.رجل يبلغ من العمر 28 سنة، وأخرج من مستشفى حكومي بجدة، ولله الحمد.

2.رجل يبلغ من العمر 42 سنة، وأخرج من مستشفى حكومي بالمدينة المنورة، ولله الحمد.

3.امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، مخالطة لحالة مؤكدة بالعاصمة المقدسة، وقد أثبتت آخر عينة لها سلبيتها.

4.امرأة تبلغ من العمر 27 سنة، مخالطة لحالة مؤكدة بالعاصمة المقدسة، وقد أثبتت آخر عينة لها سلبيتها.

5.امرأة تبلغ من العمر 28 سنة، مخالطة لحالة مؤكدة بالعاصمة المقدسة، وقد أثبتت آخر عينة لها سلبيتها.

6.امرأة تبلغ من العمر 37 سنة، مخالطة لحالة مؤكدة بالعاصمة المقدسة، وقد أثبتت آخر عينة لها سلبيتها.