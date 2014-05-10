التعدي على مرسى الصيادين

لو صح ما قاله المتحدث باسم أمانة جدة من أن استخدام صيادي الأسماك في جدة للمرسى الذي وصفه بأنه مرسى شعبي يعتبر تعديا على أرض الدولة، لجاز لنا أن نتساءل: وأين كانت الأمانة عن هذا التعدي، وهل صانت أمانة المسؤولية عن أراضي الدولة طوال أربعين عاما ظل مئات الصيادين يستخدمون هذا المرسى كلما ذهبوا للصيد وكلما عادوا منه؟

ولولا أن المتحدث باسم أمانة جدة لا يجد ما يبرر به ما قامت به الأمانة من إغلاق المرسى الشعبي في وجه الصيادين وتسليمه لأحد المستثمرين، لما اعتبر استخدام الصيادين لذلك المرسى طوال عقود من الزمن تعديا على أملاك الدولة، ولو فكر قليلا ذلك المتحدث فيما يقول لما قاله؛ لأن أحدا من الصيادين لم يدع ملكية ذلك المرسى، ولم يبن عليه سورا، ولم يمنع أحدا غيره من استخدامه، ولا يمكن اعتبار استخدام الصيادين للمرسى تعديا على أراضي الدولة، إلا إذا اعتبرنا السير في الشوارع العامة والجلوس في الحدائق تعديا على أراضي الدولة.

ولو كان ذلك المتحدث باسم أمانة جدة يعرف أن أولئك الصيادين كانوا يدفعون رسوما للدولة مقابل استخدام ذلك المرسى، لما اعتبر استخدامهم له تعديا، ولو عرف كذلك أن أولئك الصيادين لم يكونوا يبحرون من ذلك المرسى إلا بإذن وتصريح مختوم من قبل حرس الحدود، لما اعتبر استخدام ذلك المرسى تعديا كذلك.

ولأن المتحدث باسم أمانة جدة يدرك المأزق الذي وضعت الأمانة فيه نفسها بعد أن لجأ مائة صياد إلى ديوان المظالم لإنصافهم من الأمانة التي أغلقت المرسى الوحيد الذي يستخدمونه في وجوههم، ولأنه يعلم في قرارة نفسه عدم صحة ما يدعيه من أن استخدام الصيادين للمرسى تعد على أراضي الدولة، راح المتحدث باسم الأمانة يؤكد أن الأمانة بصدد البحث عن مرسى بديل لأولئك الصيادين، وقد كان الأجدر بها أن تبحث لذلك المستثمر عن مرسى بديل عن المرسى الذي يستخدمه الصيادون منذ عقود وتترك للصيادين مرساهم، وذلك هو واجبها باعتبارها جهة مسؤولة عن توفير الخدمات للمواطنين قبل أن تكون متجرا للاستثمار.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"