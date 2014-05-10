بسطة كليجا أمام الجوازات !

في الممر الضيق المزدحم الذي يؤدي إلى مدخل مبنى جوازات الرياض، تتجاور أكشاك كتبة المعاريض (العارضحالجية) بمكاتبهم الخشبية الصغيرة وآلاتهم الكاتبة التي تنتمي إلى عصر مضى مع أكشاك صغيرة أو بسطات صغيرة يمكن أن تبيع أي شيء: الخضروات، ألعاب الأطفال، قرطاسية... إلخ، بين هذه الأكشاك والبسطات بسطتان أو ثلاث لسيدات يبعن (الكليجا) ومنتجات مختلفة، هكذا تمضي الحياة.. أصوات متداخلة.. زحامات صغيرة تحت الشمس.. وهكذا تمر السنين على مبنى الجوازات العتيد الضخم القديم المزدحم دون أن يجيب أحد على لغزه المحير: هل مدخله من الخلف أم أن مخرجه من الأمام؟!.

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نصيحة.. لا تتهور وتسأل نفسك: ما الذي يمكن أن يفعله كتبة المعاريض في عصر الحكومة الإلكترونية؟، لأنك حتى لو تسلحت بموعدك الإلكتروني الذي حجزته عبر الإنترنت وطبعت منه نسخة في جيبك، فسوف تكتشف خلال دقائق وجيزة من وصولك إلى مبنى الجوازات أنه لا غنى لك عن كتبة المعاريض الكرام كي يقوموا بتعبئة الأوراق نفسها في العصور ما قبل الإلكترونية!، هذه هي الحقيقة إذا كنت تظن بأن الموعد الإلكتروني الإلزامي الذي حجزته على موقع الجوازات سوف يؤهلك مباشرة لمقابلة موظف الجوازات الذي ينهي معاملتك في نفس الساعة والدقيقة المحددة بعد أن كان قد أطلع على معلوماتك مسبقا، فاسمح لي أن أقول لك بأنك إنسان حالم تنظر إلى المستقبل بعدسة وردية، فهذا الموعد الإلكتروني بالكاد يؤهلك لأخذ رقم انتظار من كاونتر الأرقام في مدخل الصالة!.

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عموما، إذا تأكدت من اكتمال أوراقك عند كاتب المعاريض حاول أن تسأل نفسك ما الذي يجعل وجود السيدة التي تبيع الكليجة في هذا الزحام الرجالي مقبولا في هذه البسطة التي تظللها خرقة بائسة لصد لهيب الشمس، ومرفوضا تماما لو كانت تبيع في محل مكيف؟، هل المشكلة في التكييف، باعتبار أن المعاناة من الحر والغبار دليل على الحاجة الماسة إلى العمل؟!.

ولكن حتى لو غاب التكييف، فهذا غير كافٍ للقبول بعمل المرأة، فلو قامت هذه السيدة التي تبيع الكليجا بممارسة نفس المهنة التي يمارسها جارها كاتب المعاريض ــ أي تطبع الاستمارات وتسدد الرسوم عن طريق الجوال ــ لاعتبر ذلك أمرا عظيما يستدعي تدخل كل الأطراف التي لا شأن لها بالموضوع!.. لذلك يجب انتقاء النشاط التجاري بعناية فائقة، حيث لا بأس من أن تبيع المرأة الكليجا وما في حكمها، ولكن هناك قائمة طويلة من السلع المحظورة التي لا يحق للمرأة ممارسة البيع فيها، وخصوصا في الهواء الطلق، ومن بين ذلك بيع الخدمات .. وكي تتواصل الدوامة غير المفهومة نشير إلى أنه يحق للمرأة أن تقوم بنشاط تعبئة الأوراق فقط في مكتب استقبال مكيف، ولكن لا يحق لها القيام بنشاط مشابه في كشك كاتب المعاريض تحت لهيب الشمس.. لماذا وكيف وعلى أي أساس؟.. لا تعلم وليس من الضروري أن تعلم.. ربما لأن (المكاسرة) في سعر الكليجا أثقل دما من الانتظار الصامت أثناء تعبئة الاستمارة!.

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تكبر الرياض وتتمدد وتتشعب، ويبقى مبنى الجوازات الوحيد يخدم كل سكان العاصمة دون فروع في الشمال والجنوب والشرق والغرب تصدر جوازات المواطنين وتخفف من حدة الزحام على هذا المبنى الذي لم يتنفس منذ ربع قرن، حيث تتراكم في أرجائه المعاملات والأوراق وأنفاس البشر ويمشي الناس بسرعة في الممرات والسلام، هذا المبنى يحتاج إلى التجديد والتطوير؛ كي يكون لائقا بخدمة المواطنين والمقيمين، ووجود فروع له في مختلف أنحاء المدينة سوف يخفف من الزحامات الخانقة في الشوارع المحيطة به، والتي تعج بأصناف من الفوضى المروية الخلاقة!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"