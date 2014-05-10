تشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار امطار مكة

عقد أمير منطقة مكة المكرمة الامير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز اليوم ( الجمعة ) اجتماعًا عاجلا مع مسؤولين في هيئة تطوير مكة المكرمة والجهات الأمنية لبحث ومناقشة تطورات السيول والأمطار التي شهدتها مكة مساء أمس ( الخميس ) وما قامت به الجهات المعنية حيال ذلك ورصد السلبيات وكيفية معالجتها واستمع سموه في بداية الاجتماع إلى تقارير مفصلة حول تداعيات السيول والأمطار وآثارها وجهود الجهات المعنية التي قدمت للتخفيف من تبعاتها والإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف .

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق المتبادل بين كافة القطاعات ومضاعفة الجهود من أجل العمل على حماية الأرواح والممتلكات وتقديم العون والمساعدة للمتضررين جراء السيول تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص كل الحرص على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في هذا البلد الكريم، وسأل سموه الله الكريم أن يجنب الجميع كل مكروه .

وفي نهاية الاجتماع وجه امير منطقة مكة المكرمة بتشكيل لجنة عاجلة لحصر الاضرار الناتجة عن الامطار التي شهدتها العاصمة المقدسة امس ، كما وجه بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المعنية كل فيما يخصه واخذ الحيطة والحذر ورفع درجات التأهب والاستعداد عند ورود اشارات تحذيرية بتوقع هطول امطار على المنطقة .

من جانبه أكد المهندس أحمد عبدالله آل زيد مدير عام مشاريع السيول في أمانة العاصمة المقدسة أن سمو أمير المنطقة وجه كافة الجهات المختصة بالعمل في وتيرة واحدة ومتسارعة وبتنسيق عالٍ في إزالة كافة الأضرار الناتجة عن الأمطار التي هطلت أمس الأول على العاصمة المقدسة .

وقال المهندس آل زيد أن المعدل السنوي للأمطار التي تهطل على مكة المكرمة تتراوح من 80 إلى 100 مل، مبينًا أن المعدل شهد ليلة امس ارتفاعًا كبيرًا بلغ 50 في المئة من المعدل السنوي خلال ساعتين فقط وهي وقت هطول الأمطار أمس الأول، الأمر الذي ساهم في تأخر تصريفها عبر الشبكة.

وأشار إلى أن كثافة الأمطار زادت في شارع الفيحاء والذي يشهد أعمالًا إنشائية في أحد مشاريع وزارة النقل المتعلّقة أيضًا بالطريق الدائري في حي العمرة، والذي شهد أعمال قص في الجبل مما سرّع من إندفاع المياه مما ساهم في ارتفاع منسوب المياه بجوار كوبري البحيرات ، بالإضافة إلى المياه القادمة من الشعاب المجاورة.

وأبان أن العمل جارٍ في مشروع وزارة النقل الخاص بالطريق الدائري من البيبان إلى طريق الليث على امتداد 6 كلم، حيث توجد حفريات وردميات كبرى للمشروع المذكور، الأمر الذي أحدث مسارا جديدا للسيول، غيرت من المسار الطبيعي للمياه، مشيرًا إلى توجيه أمير المنطقة خلال الاجتماع يقضي بسرعة إزالة الردميات الموجودة بالموقع ورفع كافة الأضرار والمخلّفات.

وأضاف المهندس آل الزيد أن الجهات المعنية باشرت رفع الردميات من الموقع بالتنسيق المباشر فيما بينها وتم التخلّص من المياه المتجمّعة بشكل كامل. وأكد أن أكثر من 60 في المئة من أحياء العاصمة المقدّسة مغطاة بشكل كامل بشبكة تصريف المياه، في حين لا تزال الأمانة تعمل على استكمال بقية المشاريع>

وأضاف أن الأمانة تعمل على استكمال مشاريعها في الطرق الرئيسية على أربعة أقسام (شمالية وجنوبية وشرقية وغربية) حيث بدأ العمل على مشروعي شارع الحج والأحياء الداخلية لمنع تأثير المياه المتجمعة داخل الأحياء على الطرق الرئيسية. مؤكدًا على وجود مصدات خرسانية في مواقع مختلفة، تستاهم في الحد من انجراف التربة والمخلفات إلى الطرق الرئيسية، ومشدّدًا على محدودية الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدها مكة المكرمة في موقعين فقط، فيما لم تؤثر كميات الامطار على أي من الأحياء والطرق داخل العاصمة المقدسة والتي كانت الحركة فيها تشهد انسيابية كبرى.