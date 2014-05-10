بالفيديو.. سعودي يتحدى "كورونا" ويقبل نوقه

في تحدٍّ صارخ للنصائح الطبية وتحذيرات أعلى السلطات الصحية في السعودية، قام مواطن سعودي في مشهد نادر منشور على الإنترنت، بتقبيل نوقه، متحديا الجميع.

وأظهر مقطع فيديو هذا المواطن وهو يخاطب وزير الصحة قائلا "يقولون فيها (كورونيا) - يقصد فيروس كورونا"، ويتوجه هذا الشخص مرة أخرى إلى ناقته كأنه يحدثها ويقول لها "تنفسي واعطسي.. اعطسي في وجهي".

وأكثر من ذلك، راح هذا الشخص يقبل الناقة من فمها، وزاد في تحديه عندما سأل الناقة: "هل فيه كورونيا، فتحرك الناقة رأسها كأنها تقول لا".

وختم هذا الشخص مشهده بأداء شعري كأنه سعيد بما يقوم به، في وقت أعلنت السلطات السعودية جاهزيتها في كل البلاد لمواجهة انتشار مرض كورونا.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: من سيفوز على الآخر، هل هذا المواطن صاحب الإبل، أم وزارة الصحة أم الإبل نفسها التي لحقت بها تهمة "كورونا"؟

بالأرقام: 133 وفاة من أصل 473 مصاب

ومن المعروف أن الأطباء وضعوا الإبل كأحد أسباب انتشار هذا المرض الذي حصد لحد الآن في السعودية 133 شخصا، من أصل 473 مصابا بالفيروس.

ووصل حد الخوف من انتشار كورونا إلى إطلاق إشاعة إصابة وزير الصحة عادل فقيه نفسه بالمرض، لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مرغلاني، نفى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه بفيروس "كورونا".

ورد الدكتور مرغلاني على استفسار "الحياة" عن مدى صحة الشائعة بضحكات ساخرة، سائلاً: "ماذا تريدون مني أن أقول؟ لقد رأيتم الوزير في الأيام القليلة الماضية خلال اجتماعاته وجولاته المتكررة".

جاء ذلك على خلفية تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة الوزير فقيه بفيروس "كورونا".